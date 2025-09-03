YouTuberのRちゃんが2025年9月1日に公開されたインフルエンサーのみゆうさんの動画に出演。8月に破局を報告した元恋人に冷めたきっかけについて明かした。

Rちゃんの愛犬の粗相に...

Rちゃんは6月にYouTuberのヒカルさんが主催した「彼氏オーディション」で会社員男性と結ばれ、交際をスタート。一方、オーディション中にその男性が他の女性に対して「Rちゃんのインフルエンス力を求めている」とメッセージを送っていたことが判明しており、視聴者や周囲から反対の声が上がっている中での交際となった。

その後、Rちゃんは8月11日に公開した動画の中で、破局したことを報告。理由について、その男性がインスタグラムのアカウントに認証バッジを付けようとしたり、結婚に掛かる費用を経費として落とすためにRちゃんのサブアカウントの買取を提案してきたことから疑問を抱き、破局に至ったと明かしていた。

9月1日に公開された動画の中でRちゃんは、あらためてみゆうさんに破局の経緯を説明。その中で、その男性がRちゃんの自宅ソファにいたところ、愛犬がその上で脱糞してしまったという出来事を明かした。

Rちゃんは「うんこされるお前めっちゃキモい」と思ったとのこと。「私の愛犬がうんこを人の上でしたことなんて1回もないんですよ。なのに、うんこされるってなに？ うんこ以下ってことですよ」と熱弁していたが、みゆうさんやスタッフはこの発言に困惑気味だった。

「裸で歩かれたら、私が軽視されてる気分みたいな！」

しかし、自分の愛犬の粗相だったため、Rちゃんは謝り、相手はシャワーを浴びにいくことに。Rちゃんは以前から、自宅では裸で過ごされるのが嫌いだ、ということを伝えていた。そのためRちゃんは、相手のためにTシャツを置いておいたそうだが、その男性はそれを着用せずに下着だけ履いて出てきたことを明かした。

これにRちゃんは怒り。「（裸でソファに座った）その瞬間に『は？』と思って。その格好で歩くんじゃねえよ！ って。ムカつきません？ ここ私の家なんですけど！」と説明しながらヒートアップ。「裸で歩かれたら、私が軽視されてる気分みたいな！」と話していた。

さらにRちゃんは「しかも食べたあとだから、お腹出てるし。『進撃の巨人みたい』みたいな。進撃の巨人みたいだから、本当にやめてほしい！」とビジュアル的にも不快だったとのことだが、みゆうさんはこれに苦笑い。

結局、「本当に無理！ 今すぐ着替えて！ 服着てよ！ ここうちの家なんですけど！」と伝えたとのことだが、「その瞬間になんか、サッてなった。もう無理かもしれない......みたいな」と冷めの瞬間を明かしていた。次の日には再び、サブチャンネルの話をされて揉め、本当に別れることになったとのことだった。

この一連の発言にコメント欄には、「聞けば聞くほどやばい元カレだし、Rちゃんも結構やばい」「うんちの件なんて、むしろ愛してる人の上でそんなことなったら、大丈夫？とかが第一声だと思う」「Rちゃんの話についてけない。みゆうちゃんも呆れてるやん」という声が集まっていた。