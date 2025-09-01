可愛い我が子を思う親心から始めた経済的な援助。その長年の善意が、気づかぬうちに自分たちの老後を脅かす大きなリスクに変わってしまうことがあります。これは特別な話ではなく、どの家族にも起こりうる、まさかの事態。なぜ、このような事態は起きてしまうのでしょうか。

月5万円、30年続いた息子への「仕送り」

「まさか、こんなことになるなんて思ってもいませんでした……」

田中健一さん（78歳・仮名）、良子さん（76歳・仮名）夫婦。現在、夫婦で月に30万円ほどの年金を受け取っているといい、贅沢はせずとも穏やかに暮らせそうですが、2人の表情に明るさはありません。すべての始まりは、30年ほど前に遡るといいます。一人息子である誠さん（50歳・仮名）が大学を卒業し、社会人になった頃のことです。

「息子が就職したのは、いわゆる就職氷河期の真っ只中でした。それでもなんとか正社員としての就職先を見つけてくれて、夫婦で胸を撫でおろしたのを覚えています」と健一さんは語ります。

しかし、誠さんの現実は厳しいものでした。初任給は額面で18万円。そこから社会保険料や税金が引かれ、手元に残るのは15万円弱。さらに、大学時代の奨学金の返済も始まります。

「大学時代、アルバイトだけでは大変だろうと、毎月5万円の仕送りをしていました。就職すればそれも終わりだと思っていたのですが、息子の給与明細と奨学金の返済額を見せられて、『これじゃ東京で一人暮らしなんてできない』と……。可愛い息子が困っているのを見て見ぬふりはできませんでした」と良子さん。健一さんと相談し、「生活が安定するまで」と心に決めて、大学時代からの月5万円の仕送りを続けることにしたといいます。

30歳を前に、誠さんは職場の同僚と結婚し、やがて子ども、つまり夫婦にとっての初孫が生まれます。嬉しい知らせである一方、誠さんの家計はさらに厳しくなりました。

「息子の給料は少しは上がったようですが、家族を養うには心許ないというのが正直な感想でした。『結婚祝いもかねて』『孫が生まれたお祝いに』『孫のお小遣いや服代に』と、何かと理由をつけては仕送りを続けてしまったんです。息子も『いつもありがとう。本当に助かるよ』と感謝してくれましたし、それが私たち親としての喜びでもありました」

月5万円の仕送りは、いつしか田中さん夫婦の家計における「固定費」となり、30年という長い歳月が過ぎていました。自分たちの生活は切り詰めることばかり。旅行や外食は控え、衣料品も何年も同じものを着続けていました。自分たちの老後のことは、正直、あまり深く考えていませんでした。「なんとかなるだろう」と。

しかし、健一さんが自宅の風呂場で転倒し、大腿骨を骨折。手術と長期の入院が必要となり、高額療養費制度を利用しても、差額ベッド代や食事代などで数十万円のまとまった出費がのしかかりました。

「退院後の生活のために、貯蓄を取り崩そうと通帳を確認したのですが……」

健一さんの言葉が途切れます。老後のためにと貯金していた口座、その残高はほとんど「ゼロ」に近い数字だったのです。夫婦は、30年間にわたって息子に送り続けた仕送り総額を計算してみて……思わず呆然としました。「月5万円 × 12ヵ月 × 30年＝1,800万円」。

「もし、このお金があったなら……。息子を助けたい一心でしたが、それが自分たちの首を絞める結果になってしまった。あの子が悪いわけじゃない。ずるずると援助を続けてしまった、自分たちの責任です」

「まさか」では済まされない…老後資金を枯渇させる想定外

家族への仕送りを続ける高齢夫婦は少なくありません。総務省統計局『家計調査 家計収支編 2024年平均』で高齢夫婦（無職）の月々の支出をチェックすると、「仕送り金」は平均で月1,040円です。ここでいう仕送り金は、世帯外の人への生活費や家賃、授業料などの継続的な送金を指します。

この数字は、仕送りの有無にかかわらず全世帯を平均したものであるため、一見少なく見えます。ちなみに厚生労働省『令和4年 国民生活基礎調査』によると、「子に仕送りをしている」70代世帯の割合は1.6％で、その平均額は8.3万円。毎月、実際に仕送りをしている高齢夫婦の負担は、決して小さくないことがうかがえます。

一方で、高齢夫婦の家計はというと、消費支出が平均25万6,521円に対し、可処分所得は平均22万2,462円。黒字率はマイナス15.3％です。毎月の収入だけでは賄いきれず、貯蓄を取り崩して生活するというのが、日本の高齢者の平均像なのです。田中さん夫婦のように固定的な仕送りがあれば、その赤字幅はさらに拡大し、医療費、介護費、家の修繕費など、思わぬ大きな出費によって老後資金が枯渇する――。そんな事態に陥ることも不思議ではありません。

健一さんは退院したものの、以前のように自由に歩くことは難しい状態です。良子さんが身の回りの世話をする「老老介護」の生活が始まりました。

「もう限界……もう、耐えられません」

30年間続けてきた息子への仕送りを辞めるときがきたようです。

