黒トップスとデニムで「定番だけど可愛い」コーディネートの成功例

複雑さはなくむしろ効率的に、「黒とデニム」のパターンをさらに広げるアイディア集。小物で、トップスのバリエーションで、着方のテクニックで。単純だけどありきたりじゃない、ベーシックの質が高まるアイテムの選びや実例をお届け。







黒とデニムのコーディネート実例集

単純だけど、シンプルすぎない黒トップスとブルーデニムの組み合わせをひとまとめにしてお届け。アイテム同士による相乗効果はもちろん、着方や小物の合わせ方で差がつく、コーディネートの成功例たち。







黒でそろえて「キャミとキャップ」

キャミソールの女っぽさとキャップの男の子感をぶつけてテイストを中和。シャープなネックラインかつ、細いストラップならキャミもデニムに似合うヘルシーさに。キャップはロゴなしを選んで大人っぽさをイメージ。







首まわりで飾れる「Vネック」

デニムの曲線フォルムをより女性らしく引き立てるべく、デコルテが映えるVネックニットでキレイを上乗せ。深く開いたネックラインもヘルシーに映るのは黒とブルーデニムのおかげ。







ブラウスのリボンは「背中になびかせる」

ブラウスのボウタイを前ではなく、後ろに垂らすテクニック。フロントはすっきりと、バッグは目を引く行き届いたシンプルスタイルに。垂らす長さは長めを意識することで、可愛いよりもキレイな甘さが身につく。







(お次は白Tとデニムだけ)

【全26スタイル・アイテムの一覧】≫白Tとデニムだけで「こんなに変わる」コーディネートが可愛くなる着回しのテクニック