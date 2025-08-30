「工藤静香」が「“特注”スーパーカー」お披露目で反響多数！ 30年間「ワンオーナー」の“美麗車”に「愛情がスゴすぎる」の声も！ 6速MT×オシャレ内装の「フェラーリ」に寄せられた“熱視線”とは

「MTを乗りこなす姿もカッコいい」の声も！

歌手の工藤静香さんがバラエティ番組に出演した際、30年にわたって所有し続ける愛車で登場したことが、SNSなどで話題を呼んでいます。

そのクルマは、なんと新車から約30年にわたり乗っているという「フェラーリF355」でした。

【画像】工藤静香の愛車「フェラーリ」の超カッコいい“特注内装”を画像で見る！（25枚）

しかも特注の内装だというから驚きです。

工藤静香さんの愛車に「熱視線」集まる！［Photo：時事］

工藤静香さんは、2025年8月2日放送の「ヒロミのおせっ買い！」（日本テレビ系）に出演。「17年ぶりのロケバラエティ」だという番組の冒頭では、愛車のフェラーリとともに自らの運転で登場しました。

車種は「フェラーリF355」。1994年から1999年にかけて作られた、当時のフェラーリの中核をなすミッドシップモデルでした。

クーペの「ベルリネッタ」、タルガトップの「GTS」、そしてフルオープンの「スパイダー」などがラインナップされていましたが、工藤さんの愛車はベルリネッタで、ボディカラーは黒。

今以上に赤のイメージが強い当時のフェラーリにおいては、かなり希少な選択といえます。

しかも内装は、ステアリングまでパープルでコーディネートされた特注仕様だというから驚きです。

F355には右ハンドル車や、「F1マチック」と言われる2ペダルのセミオートマチックも用意されていた中で、工藤静香さんの愛車は左ハンドルの6速MTというのもまた、“クルマ好き”度の高さを感じさせます。

過去にはポルシェなどさまざまなスーパーカーなどを乗ってきたという工藤さんですが、このF355には格段の思い入れがあるようで、今もなお所有し続けているようです。

※ ※ ※

そんな工藤さんの愛車に対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「30年も大事に乗り続けるなんて凄い」「素晴らしい」「愛情のかけ方が半端ない」など、長く1台を維持し続ける一途な姿勢に驚く声でした。

また「次々と高級車を乗り換えるような芸能人よりも好感が持てる」「MTをさりげなく乗りこなしてて格好いい」といったコメントも見られ、多くの人たちが工藤さんの知られざる新たな一面に触れ感銘を受けたようです。