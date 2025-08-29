【最新】Amazonスマイルセール何が安い？お得攻略法＆人気おすすめアイテム50選
【画像でチェック】最大2000ポイントもらう方法
Amazonのスマイルセールが8月29日（金）9:00〜9月4日（木）23:59の1週間開催されます！
毎日の生活に欠かせない日用品はもちろん、飲料やコスメ、家電などなど様々なアイテムがセール価格になるのでぜひチェックしてくださいね。今回ももちろんポイントアップキャンペーンもあります！
■今回のAmazonスマイルセールの期間は？
今回のAmazonスマイルセールは以下の7日間！
2025年8月29日（金）9:00〜9月4日（木）23:59
■攻略1▶︎ポイントアップキャンペーンへエントリー
Amazonセールといえば恒例の「ポイントアップキャンペーン」。エントリー必須なので今すぐエントリーを済ませておきましょう。
エントリー後、スマイルセール期間中に合計10,000円以上のお買い物をすると…
■プライム会員なら ＋1.5%
■Amazon Mastercardでの支払いで ＋最大3.0%（プライム会員の場合。通常還元立含む）
■ブランドセレクション対象商品購入で ＋2.0%
■dアカウントとAmazonアカウントの連携で ＋0.5%
■対象カテゴリー商品の購入で ＋5.5%
複数のアカウントで確認したところ「大型家電」、「家電（※PCを除く）」、「テレビ・DVDプレイヤー・AV機器」、「ファッション（※ベビー服・スポーツウェア・ゴルフシューズ・ゴルフバッグ・スマートウォッチを除く）」が対象のようですが、過去にはアカウントによって異なることもありましたので、ご自身のアカウントでチェックをお願いいたします。
■攻略2▶︎プライム会員へ登録！
話題の映画やドラマが豊富に見られるPrime Videoやお急ぎ便などの配送特典をはじめ、プライム会員になると様々な特典が。
無料体験期間中でもポイントアップキャンペーンの条件をクリアできるので、まだプライム会員でない方はお試しではじめて見るのもおすすめです。
■攻略3▶︎dポイントと初めての連携でポイント10%！
ポイントアップキャンペーンの条件にもなっていますが、dポイントとの連携でもう一つ特典があります。
まだdポイントとAmazonアカウントを連携していない方は必見！初めてのアカウント連携後はじめてのお買物がdポイント10%還元（上限500ポイント）というもの。＜終了日未定＞なので、いつの間にか終わっていたということのないようエントリー＆連携しておくのがおすすめです。
ステップ1：エントリー
ステップ2：dアカウントの連携をする
ステップ3：エントリーしてアカウント連携を完了した当月のうちに買い物
注意点としては、この3つのステップが同月内でなければならないということです。うっかり月を跨いでしまわないようにご注意を！
■攻略4▶︎コスメポイントキャンペーンにエントリー
キャンペーン期間中にエントリーの後対象コスメアイテムを合計2,000円以上購入すると、最大2,000ポイントもらえるキャンペーンもやっています！
＜キャンペーン期間＞
2025年8月22日(金) 12:00〜2025年9月04日(木) 23:59
対象商品には「【最大2,000ポイント】コスメポイントキャンペーン対象商品」との表示があります。
■攻略5▶︎ほしいものリストを活用！
セール前に欲しいものを見つけた時や、一旦サイトから離れてもう一度戻ってきた時など、いざ買おうとするとなかなかそのアイテムに辿り着けないこと、ありませんか？
そんなことにならないようぜひ活用してほしいのが、「ほしい物リスト」です。
気になるアイテムはとりあえずほしい物リストへ登録しておきましょう。
■注目のアイテム！
今回のスマイルセールで大注目！のアイテムをご紹介したいと思います！狙い目はやはりApple製品でしょうか。プライムデーでもApple製品がセール価格となりかなり売れていました！その他にも、惜しくも下記売れたものベスト10からもれてしまった（でも売れた！という）ものや、これは…！という注目アイテムをご紹介します。
▶︎Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
●過去価格: ￥114,800 → 【5%OFF】タイムセール価格￥108,800
13インチのiPad Air。
▶︎Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD, USキーボード - スターライト
●参考価格: ￥148,800 → 【23%OFF】タイムセール価格 ￥114,800
2022モデルのMac Book。
▶iPhone 14 128GB パープル
●参考価格: ￥95,800 → 【9%OFF】タイムセール価格 ￥86,800
iPhone14がセール価格に。
▶Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スターライト
●過去価格: ￥114,800 → 【5%OFF】タイムセール価格 ￥108,800
2024 iPad Airもセール価格。
▶︎KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA512G
●過去価格: ￥4,680 → 【11%OFF】タイムセール価格 ￥4,165
KIOXIAのメモリカードは128GB、256GBともにレタスクラブ経由でAmazonセールでよく売れます！
▶Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (5000mAh 22.5W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)
●参考価格: ￥5,990 → 【25%OFF】タイムセール価格 ￥4,490
本体に充電しながらスマホなどにも充電できるモバイルバッテリー。
▶シャープ 50V型 4K 液晶 テレビ AQUOS 4T-C50GJ2 Google TV Dolby Atmos (2024年モデル) Wi-Fi6対応
●過去価格: ￥105,800 → 【6%OFF】タイムセール価格 ￥99,800
50型シャープのAQUOSもセール価格の今が狙い目！
▶Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic Nural™ Shineヘアドライヤー 大風量 速乾 スカルプケア (HD16 KP AM) 【さくらチェリー】【Amazon.co.jp限定】【頭皮と髪のケアでツヤめく髪へ】
●参考価格: ￥53,800 → 【26%OFF】スマイルセール価格 ￥39,800
速乾＆ツヤ髪を叶えてくれるダイソンもお値打ち価格！
▶COSORI コソリ ノンフライヤー 4.7L 大容量 家庭用 電気 エアフライヤー 最高温230℃ 揚げ物 ポテト 惣菜 日本語レシピ付き タイマー 自動電源オフ グレー CAF-L501-KJP
●参考価格: ￥15,980 → 【31%OFF】タイムセール価格 ￥11,020
自動調理してくれるので目を離してもOKなのは忙しい毎日の強い味方！オイルカットもできて嬉しい！
▶VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
●参考価格: ￥2,420 → 【26%OFF】スマイルセール価格 ￥1,800
（定期おトク便【29%OFF】￥1,710）
シートマスク定番のこちらも爆売れアイテムです…！
■プライムデー＆先行セールで売れたもの
先日行われたAmazonのビッグセールである「プライムデー」とその先行セールで、レタスクラブ経由で売れたものをご紹介します！
※ギフトカードや各種サービス、プライムデー限定のアイテム（コスメボックスなど）を除きます。
■売り上げ金額順売れたものベスト10
1位▶︎Apple 11 インチ iPad (A16)
●￥58,800
11インチのiPad が第1位！人気だったカラーはブルー、イエローでした。
2位▶︎Apple AirPods Pro 2
●￥38,192 → 【14%OFF】￥34,141
AirPods Pro2もよく売れました！
3位▶︎Apple Watch Series 10
42mm、46mmの二つのサイズ。
4位▶︎Apple 2024 MacBook Air
2024モデルの15インチのMacBook Air。
5位▶︎Apple 2025 MacBook Air
●￥158,141
2025のMacBook Airも！こちらは13インチ。
6位▶︎Apple iPhone 16
●￥124,800
iPhone16もプライムデーではセールになっていました。
7位▶︎Amazon Fire TV Stick HD
●参考価格: ￥6,980 → 【30%OFF】スマイルセール価格 ￥4,880
HDMI端子付きのテレビに挿し込んで、wifiに接続するだけでテレビで様々なコンテンツが見られるように！
8位▶︎iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 グリーン 7個セット パック&レンジ PSC-PRN-G7
●参考価格: ￥9,350 → 【58%OFF】￥3,954
レタスクラブ料理班でも愛用者が多いiwakiの保存容器。
9位▶︎Anker Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni (ロボット掃除機)
●￥99,990 → 【25%OFF】タイムセール価格 ￥74,990（さらに7499pt (10%)）
Ankerのロボット掃除機。こちらのモデルが人気でした！
10位▶︎ヒツジのいらない枕
●￥15,800（1580pt (10%)）
圧力を分散し首をしっかりと支えてくれる枕。
■注文数順売れたものベスト10
1位▶︎アイラップ 60枚入
●参考価格: ￥247 → 【37%OFF】￥156
何かと便利なアイラップが第1位！
2位▶︎【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠
●参考価格: ￥2,180 → 【36%OFF】スマイルセール価格￥1,386
イブクイックもいつもよく売れます！
※この商品は指定第2類医薬品です。
3位▶︎iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 グリーン 7個セット パック&レンジ PSC-PRN-G7
●参考価格: ￥9,350 → 【58%OFF】￥3,954
売り上げ金額順でもランクインしたiwakiの容器！
4位▶︎関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー 両刃用 AP-0308
●参考価格: ￥2,420 → 【44%OFF】￥1,364
貝印の包丁研ぎがよく売れています！
5位▶︎ビオレ 冷タオル 無香性 5本入
●参考価格: ￥630 → 【25%OFF】￥472
今年の夏も本当に暑かった…いや、まだまだ暑い！冷タオルでひんやり感を。
6位▶︎キリン 自然が磨いた天然水 ラベルレス 水 2リットル 9本 国産 天然水 ミネラルウォーター ペットボトル 軟水
●￥1,128 (￥125 / 本)（定期おトク便 ￥1,072(￥119 / 本)）
1ケース9本入りというキリンのミネラルウォーター。
7位▶︎by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本 強炭酸水 ペットボトル 500ミリリットル (Smart Basic)
●過去価格: ￥1,385 → 【7%OFF】￥1,283(￥53 / 本)
（定期おトク便 【12%OFF】￥1,219 (￥51 / 本)）
Amazonブランドの炭酸水も！
8位▶︎by Amazon 国産ブレンド米 政府 備蓄米 令和3年産 5kg
備蓄米の販売時期が重なりかなり売れました！
9位▶︎Amazon Fire TV Stick HD
●参考価格: ￥6,980 → 【30%OFF】スマイルセール価格 ￥4,880
こちらも売り上げ金額順でもランクインしていましたね！
10位▶︎konciwa 日傘 軽量 189g-199g UVカット率 100% 完全遮光 遮熱 反射冷却素材採用 ワンタッチ自動開閉 折りたたみ傘 コンパクト 折り畳み日傘 紫外線遮断 耐風撥水 晴雨兼用 携帯便利
●参考価格: ￥2,999 → 【35%OFF】タイムセール価格￥1,948
暑い夏には必需品の日傘。軽いので老若男女使いやすいですね！
■【飲料】の人気アイテム
▶コカ・コーラ ラベルレス 350mlPET×24本
●参考価格: ￥2,131 → 【21%OFF】タイムセール価格￥1,690(￥70 / 本)
（定期おトク便 【25%OFF】￥1,606(￥67 / 本)）
ラベルレスのコーラ。350mlなのも飲みきりで嬉しい。
▶by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)
●￥1,128(￥47 / 本)→（定期おトク便 【5%OFF】￥1,072(￥45 / 本)）
Amazonブランドのミネラルウォーター。ラベルレス！
▶アイリスオーヤマ 緑茶 500ml ×24本 䖝 ペットボトル
●参考価格: ￥1,781 → 【20%OFF】スマイルセール価格￥1,426(￥59 / 本)
（定期おトク便 【24%OFF】￥1,355(￥56 / 本)）
アイリスオーヤマの緑茶。
■【洗剤】の人気アイテム
▶アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ
●過去価格: ￥1,939 → 【8%OFF】スマイルセール価格￥1,789
（定期おトク便 【17%OFF】￥1,610）
過去1ヶ月で5万点も売れている爆売れ洗剤はアタックZEROのドラム式専用。
▶アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し×鉄壁バリア 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]
●過去価格: ￥3,502 → 【6%OFF】スマイルセール価格￥3,299
ジェルボール洗剤はアリエールが人気！
▶アタックＺＥＲＯ パーフェクトスティック 洗濯洗剤 肌着の皮脂汚れ・汗臭、まるごと一発洗浄！ スプラッシュグリーンの香り １６本入り
●参考価格: ￥550 → 【7%OFF】￥513
粉末洗剤で売れているのはこちら！
▶ワイドハイター 【大容量】EXパワー 衣料用漂白剤 見過ごせなくなった汚れやニオイ 、洗剤にちょい足しで超絶スッキリ! ! 詰替用2400ml
●1回限りの価格: ￥1,124（【10%OFF】定期おトク便￥1,012）
洗剤に足して使うワイドハイター。過去1ヶ月で8万点売れています！
▶ランドリン 柔軟剤 特大容量 クラシックフローラル 詰め替え 3倍サイズ 1440ml
●1回限りの価格: ￥1,482（【10%OFF】定期おトク便￥1,334）
優雅で上品な香りのランドリンが柔軟剤では人気です♪
▶Kyukyutto キュキュット 【大容量】デカラクサイズ CLEAR泡スプレー 食器用洗剤 奥・ミゾ・スキマまでこすらず洗浄! 無香性 つめかえ用 1250ｍｌ 【Amazon.co.jp限定】
●1回限りの価格: ￥820（【10%OFF】定期おトク便￥738）
水筒のパッキンなど細かい所にもシュッと泡が届く！
▶キュキュット 【大容量】 ウルトラクリーン デカラクサイズ 食器用洗剤 食洗機用 食器も庫内もまるごと強力洗浄 すっきりシトラスの香り 詰め替え 1350g
●1回限りの価格: ￥1,232 → 【15%OFF】スマイルセール価格 ￥1,047
（定期おトク便 【24%OFF】￥942）
食洗機用洗剤で人気なのはキュキュットの液体タイプ。
■ポイントアップ【大型家電】の人気アイテム
▶COMFEE' 冷蔵庫 45L 幅47.2cm 右開き コンパクト 温度調節 静音 省エネ 小型 一人暮らし RCD45WH/E ホワイト
●￥11,980 → 【10%OFF】タイムセール価格￥10,800
セカンド冷蔵庫にも…！
▶【Amazon.co.jp限定】 アイリスオーヤマ 冷凍庫 スリム 120L ブラック スキマックス IUSN-S12B-B 前開き式 自動霜取り 幅35.6cm 新生活
●参考価格: ￥67,804 → 【12%OFF】￥59,800
幅約35cmというスリムな冷凍庫。
▶アイリスオーヤマ 洗濯機 6.0kg ブラック IAW-T606-B ガチ落ち大水流洗浄 部屋干しモード 新生活 一人暮らし
●参考価格: ￥42,680 → 【33%OFF】スマイルセール価格 ￥28,590
洗濯機で人気なのはこの洗濯機。6つの洗濯コースなどの機能も充実。
▶シャープ ドラム式 洗濯乾燥機 洗濯7kg 乾燥3.5kg 幅59.8cm ヒーターセンサー乾燥 乾燥ダクト自動お掃除 洗濯槽自動お掃除 エコセンサー(4センサー) ES-S7J-WL 左開き クリスタルホワイト
●参考価格: ￥148,000 → 【26%OFF】￥109,800
洗濯乾燥機で人気なのはこのドラム式！26％オフになっています…！
■ポイントアップ【家電】の人気アイテム
▶タニタ 体重計 体組成計 ヘルスメーター BC-705N【体脂肪率/内臓脂肪レベル/筋肉量/基礎代謝量/体内年齢/BMI/日本製/乗るピタ】
●参考価格: ￥4,280 → 【30%OFF】￥2,980
体重・体脂肪・体組成計のベストセラーアイテム。7項目測定できます。
▶リズム(RHYTHM) ハンディファン 2025 大風量 静音 3WAY (手持ち 首掛け 卓上) [国内メーカー] 風量5段階 Type-C対応 カラビナ＆ストラップ付き 小型 携帯扇風機 Silky Wind Mobile 3.2 ダークグレー 9ZF040RH82
●参考価格: ￥3,278 → 【21%OFF】￥2,600
まだ暑い日には大活躍の予感。
■ポイントアップ【テレビ】の人気アイテム
▶FPD チューナーレステレビ 32V型 720P Google TV ネット動画対応 スマートテレビ HDR10対応 Dolby Audio Google Cast内蔵 音声検索 VESA規格 （CG32-P2、2024 モデル）
●過去価格: ￥22,800 → 【30%OFF】スマイルセール価格￥15,960
32型のチューナーレステレビ。
▶レグザ 50V型 4K液晶テレビ 50Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 ネット動画対応 (2022年モデル)
●参考価格: ￥154,000 → 【45%OFF】スマイルセール価格￥84,800
レグザの50型が大幅値下げ中…！
▶山善 テレビ Wチューナー 液晶 32インチ ハイビジョン QRTN-32W2K
●参考価格: ￥21,800 → 【9%OFF】￥19,800
こちらは山善のテレビ。
■ポイントアップ【ファッション】の人気アイテム
▶[Alvisto] 理学療法士推奨 スリッパ 室内 サンダル 4cm超厚底 エアースリッパ ルームシューズ レディース メンズ ベランダ バス トイレ 超軽量 静音防滑 柔らか 抗菌防臭 EVA air slippers ブラック 26.0-27.0cm
●参考価格: ￥2,980 → 【40%OFF】スマイルセール価格 ￥1,780
4cmの厚底で毎日快適！
▶[アサヒ] 上履き カラーバレー 日本製 ハイスクールフロアーVK キッズ ホワイト 20.0 cm
●参考価格: ￥1,430→ 【48%OFF】スマイルセール価格 ￥750
2学期の準備に。
▶【2025新登場】 日傘 折りたたみ傘 UVカット 遮光 遮熱 晴雨兼用 超軽量 コンパクト 紫外線遮断 日焼け防止 耐風撥水 梅雨対策 携帯便利 収納ポーチ付き メンズ レディース 男女兼用 母の日 父の日 プレゼント (モカベージュ)
●参考価格: ￥2,399→ 【58%OFF】スマイルセール価格￥996
折りたたみ時は18×5×5cm、約230gとコンパクトな折りたたみ日傘。
まだまだ暑さが続く今日この頃…おうちで涼しくスマイルセールでお得を楽しみましょう！
