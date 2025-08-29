「スカート穿きたくない」男の子みたいと言われスカートが穿けなくなった女の子を支えたのは愛犬だった【作者に聞いた】
愛犬目線で飼い主との絆を描いた、かっく(@cak221)さんの「犬と棘の話」。飼い主を思う愛犬の思いに触れるたびじわっと胸が温かくなり、ラストの2人のやりとりで涙腺崩壊！「尊い」「泣ける」との声が届いている。
■「かわいい」や「美しい」を経験していく成長の過程を、愛犬が見守る漫画
愛犬が飼い主を見守るストーリー「犬と棘の話」。
それ以来愛犬に対して「どっちが似合う？」と、着る服を尋ねるようになった姫ちゃん。しかし成長とともに自分で自分に似合う服を選べるようになっていく。ずっと相談役を務めてきた愛犬について作者のかっくさんは「小さいころから一緒に育ったので兄弟姉妹のような存在です。だからこそ、人生をこの先もずっと一緒に歩んでほしいという結末にしてみました」とストーリーに込めた想いを語る。
「猫の漫画をよく描くのですが、犬ももちろん大好きです。動物はもれなく『かわいい』ですが、『かわいい』で悩む人間・思春期の女の子が人生の中で『かわいい』や『美しい』を経験していく成長の過程を、愛犬が見守る漫画を描きたいと思ったのがきっかけです」と制作のきっかけを教えてくれたかっくさん。
もうすぐ結婚する姫ちゃんに対し、「自分はお役御免かな」とおじいさんになった愛犬は思う。ラストに描かれた「子供服も選んでよね」と愛犬に語り掛ける姫ちゃんとそれを受け止める愛犬の姿に、あなたもきっと涙してしまうはず。
取材協力：かっく(@cak221)
