人気BL漫画「セラピーゲーム」日テレでドラマ化決定 出演者は近日発表
【モデルプレス＝2025/08/29】日ノ原巡氏原作の漫画「セラピーゲーム」（新書館／月刊ディアプラスにて連載中）がドラマ化決定。日本テレビ系にて、10月29日（毎週水曜24時59分〜）より放送される。
【写真】人気イケメン俳優2人がキス寸前
「BLアワード シリーズ部門」を4年受賞し、シリーズ累計130万部を突破した同作。ゲイのカメラマン・湊（みなと）は、失恋したばかりの獣医学生・静真（しずま）と行きつけのバーで出会い、勢いで一夜を共にしてしまう。しかし、翌朝、湊の隣で目覚めた静真は湊のことを全く覚えていなかった。この一件をバーの従業員たちにいじられた湊は彼らと“静真を惚れさせることが湊に出来るか”賭けをすることに。賭けのために静真に近づく湊だったが、誠実で真っ直ぐな静真と過ごすうち、計画は次第に揺らぎ始める。
獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生と、恋に臆病なツンデレフォトグラファー。賭けから始まる2人の恋の行方とは。なお、出演者は近日発表される。
超・ブラコンでゲイの湊は、バーで酔っ払いの男・静真と出会う。彼の甘やかすように触れてくる指先に絆され、ホテルで一夜を過ごすが、なんと、目覚めた静真は何も覚えていなかった。怒り狂った湊は、静真を落としてみせると宣言し、バーの従業員たちと賭けをするが...。
【Not Sponsored 記事】
◆「セラピーゲーム」ドラマ化決定
◆「セラピーゲーム」あらすじ
