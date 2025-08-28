有村架純似アイドルが肉タワー爆食！＜総重量5kg＞10段サーロインステーキ：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」 （毎週金曜夜7時25分）。
「テレ東プラス」では、8月8日(金)に放送された「ステーキ10段！ モンスター肉タワーで爆食バトル」の内容をプレイバック！
【動画】有村架純似アイドルが"肉タワー"爆食！<総重量5kg>10段サーロインステーキ
爆食女王・アンジェラ佐藤と、アイドル界随一の爆食軍団・あまいものつめあわせ（西緒りり、篠見星奈、ちとせよしの、高橋桃子、サポートメンバー・中村みずき)による1対5の大食いバトル！
挑戦するのは、神奈川・藤沢の人気店「ステーキハウス T&T」の名物「サーロイン10段！モンスター肉タワー」。350gのサーロインステーキ×10枚に、1kgのごはんとカレー、スープとサラダがついた、総重量5kg、高さ30cmのド迫力メニューだ。
制限時間は60分。先に完食、またはより多く食べたチームが勝利となる。MCのカミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）が見守る中、バトルが幕を開けた。
あまいものつめあわせチームは、5人で分担しながら着実に食べ進める作戦。有村架純に似ていると話題のちとせは、過去に焼肉2.9kgを平らげた実力者。
篠見は寿司20皿を完食した経験が。
中村は替え玉込みでラーメン7杯完食、西緒は焼肉店では大ライス3杯が当たり前という強者揃い。まさに、アイドル界随一の爆食軍団だ！
アンジェラは“ベジファースト”ならぬ“ミートファースト”で、大好きな肉から食べる作戦。ひと口目で「肉の濃さが違う！」と絶賛し、開始わずか3分で350gのステーキをペロリ。女王の貫禄を見せつけた。
アイドルチームをけん引するちとせが、メンバーに"自分好みの味変"を探すようにすすめると、アンジェラは、「2枚目から味変を探すなんて弱い証拠だわ」と痛烈な一言！
これに奮起したメンバーたちは一気にペースを上げ、アンジェラに対して約600gのリードを奪う。
アンジェラも負けじと、5枚目からガーリックソースで味変。ごはんも合わせて一気に食べ進め、怒涛の追い上げに入る。
開始18分、あまいものつめあわせは3人が限界に近づくピンチに。だが余裕を残すちとせが他メンバーの分を引き取り、チームを鼓舞。高橋はごはん、中村はサラダと、役割分担して食べ進める。
限界が近いものの、残すはステーキ1枚のあまいものつめあわせ。
さすがに焦り始め焦り始めたアンジェラは、「ちょっと本気だそう！」とギアをアップ！ 時間を節約するため、分厚いステーキをナイフで切らずにそのままかぶりつく豪快なスタイルで、猛烈な追い上げを開始する 。
開始30分、ついにステーキ10枚をすべて胃に収めたアンジェラ。残すはライスとスープのみとなり、一時は1.25kgあった差は、わずか400gにまで縮まった。とどめとばかりにご飯にカレーをかけてラストスパートをかける。
一方のアイドルチームも、残すはステーキひと切れのみ。全員が満身創痍の中、最後の力を振り絞る！
開始から37分45秒、あまいものつめあわせが見事完食！ 大金星をあげ、篠見は嬉しさのあまり涙…。
アンジェラは残り約300gと驚異の追い上げを見せたが、僅差での敗北となった。
両チームが食べた総重量は10kg！ 「ステーキハウス T&T」さん、ごちそうさまでした！
