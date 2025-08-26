ミスタータイガース・掛布雅之氏が語る「阪神に今必要なのは短期決戦モードへのシフト」石井投手・佐藤選手・熊谷選手に独自分析
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
8月25日配信のYouTube番組『掛布雅之の憧球』では、ミスタータイガースこと掛布雅之氏が登場。動画冒頭、掛布氏は「短期決戦を勝ち抜くための戦い方を、何試合か考えてやっていかなきゃいけないんじゃないかな」と、優勝目前の阪神タイガースに“短期決戦モード”への切り替えの重要性を訴えた。
この日、ヤクルト戦で勝利し、讀賣ジャイアンツが敗れてマジック16となった阪神タイガースについて「もう間違いありません。いよいよ秒読み段階。多分9月10日前後で決まるんじゃない？」と優勝への自信を見せる掛布氏。しかしその上で「ペナントレースを勝つという目標でここまで来たが、これからはクライマックスシリーズや日本シリーズという短期決戦に向けた準備が重要」と強調した。
投手陣については「今日12勝目を挙げた才木浩人投手。彼が『優勝争いの時に勝てるピッチャーにならなければエースではない』と言っていたが、オールスター後には“負けないピッチャー”になってきた」と賞賛。さらに「ピッチャーでもう一人注目しなきゃいけないのは石井大智投手。42試合連続無失点は日本記録どころかメジャーも含めてのプロ野球記録」と石井大智投手の偉績にも言及。「角度のあるボールを打つのはバッターにとって本当に難しい」と語り、その投球術がいかに阪神の武器になっているかを分析した。
また、捕手・坂本誠志郎選手の配球にも着目し「今年の坂本捕手のリードは高めをうまく使えている。角度のある投手のストレートをさらに生かすリードで、阪神投手陣に幅を生んでいる」とその戦術性を高く評価。打撃面では佐藤輝明選手の状態について「今日は9試合ぶりのホームラン。佐藤選手は後半にホームランを量産体制になったが、最近はライト方向ばかりになって左方向への意識がやや薄い」と懸念も。さらなる進化のために「振る怖さだけでなく、振らない怖さも身につけてほしい」とエールを送った。
後半では、熊谷敬宥選手の活躍についても「短期決戦でもラッキーボーイ的な存在になりうる」とし、その守備力や走塁の重要性に触れる一方、小幡竜平選手との競争がチームに新たな厳しさをもたらしていると分析。また、「今日（2025.8.24）のパ・リーグ日本ハム―ソフトバンク戦のような一球一球に緊張感ある野球を、阪神もマジックが一桁に差し掛かるタイミングで見せてほしい」と期待を込めた。
掛布氏は最後に「短期決戦を勝ち抜くための戦い方を、残り試合でしっかり意識付けていかなければ、足元を救われることになりかねない」と力説。阪神タイガースが真価を問われる局面で藤川球児監督へ“厳しい野球”へのシフトを求め、動画を締めくくった。
