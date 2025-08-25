この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画『【ChromeをAIブラウザに変える】PerplexityのAIブラウザ「Comet」の概要・使い方・活用事例！』で、AIに詳しいミライ氏が、話題のAI搭載ウェブブラウザ『Comet』の正式リリースと、その使い方・活用例について徹底解説した。



ミライ氏は冒頭、「Chromeベースのブラウザなので、今使っているChromeのブックマークや拡張機能などの設定をそのまま移行できる」と述べ、既存ユーザーの乗り換えハードルが驚くほど低い点を強調。そのうえで、Perplexityの高性能AIと融合しているため、「より高度な検索機能を使ったり、ウェブサイトや動画を要約したり、日本語による指示でウェブ上の操作を自動化して各種作業を効率化できます」と、従来のブラウザを凌駕する活用を紹介した。



また、Cometの利用には現在最上位の「Perplexity Maxプラン（月額200ドル）」加入が必要としつつも、「無料ユーザーも将来的にCometを使えるようになる」と今後の開放にも期待。「Chromeの拡張機能との互換性の高さがウリ」としたほか、「AIアシスタントを使ってウェブサイトを作ることもできる」「ウェブの内容要約や音声会話にも対応」など、多彩な機能に触れた。



基本機能では、「PCで使えるChromeとほぼ同じ構成」であること、「タブの固定や拡張機能の利用、ブックマークのインポートなども簡単」など導入面の利便性をアピール。Comet独自の特徴については、「AIアシスタントが立ち上がり、立ち上げているウェブサイトや動画の内容を要約」「チャット経由でウェブを自動操作」とし、ワンランク上の使いこなしが可能になる様子を詳しく説明した。



注目ポイントとして、①日本語でGmailやGoogleカレンダーの操作が可能、②WebサイトやYouTube動画を一発で要約＆日本語で出力できる、③AIアシスタントによる「Web操作の自動化」ができる実例をピックアップ。「渋谷駅徒歩10分以内のラーメン屋ベスト3をAIが食べログから探し、Googleマップで経路まで自動表示した」と実践紹介し、「Cometで立ち上げているタブも日本語の指示で閉じたり整理もできる」と語った。



ミライ氏は動画の締めくくりに、「今後iOSやAndroidアプリ版も提供予定」と将来展望を強調。「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者へ呼びかけ、『Comet』の圧倒的利便性と革新性をアピールした。