得点源の佐々木蒼が34得点を奪取、倉敷南が春日部市立豊野を破り準々決勝へ／全中男子決勝T
8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」男子決勝トーナメントが開幕。倉敷市立南中学校（岡山県）が春日部市立豊野中学校（埼玉県）を撃破し、準々決勝に駒を進めた。
倉敷南は試合序盤から佐々木蒼が好調なスコアリングを披露し、3ポイントシュートを次々と沈めていく。33－23と倉敷南の10点リードで後半を迎えると、以降は互角の展開が続き、点差は平行線をたどってゲームセット。最終スコア59－49で倉敷南が勝利を飾った。
白星をつかんだ倉敷南は、佐々木が3ポイント7本を含む34得点、内田淳ノ介が11得点7リバウンドをマーク。逆転を逃した豊野は、武田直が12得点4リバウンド、永瀬璃空斗が10得点4リバウンド3アシストを挙げている。
■試合結果
倉敷市立南中学校 59－49 春日部市立豊野中学校
倉敷南｜16｜17｜13｜13｜＝59
豊 野｜9｜14｜13｜13｜＝49
【動画】予選では中村学園三陽に勝利した倉敷南
幕切れはブザービーター🙌#倉敷南 #大釜一順(#3) が鮮やかに締めくくる🎉
【男子予選リーグ】#中村学園三陽(福岡) 🆚 #倉敷南(岡山)
▶視聴はコチラhttps://t.co/5YPm1NSwcl
🏀#全中バスケ 2024🏆#バスケットLIVE 見逃し配信中📡#中学バスケ @JAPANBASKETBALL pic.twitter.com/aB6sjGXI2f
- バスケットLIVE (@BASKETLIVE_JP) August 22, 2024