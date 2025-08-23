28歳年上おじさんからのナンパ…本気になった27歳女性の恋【ママリ】

Ⓒ倉間

もう恋はしない…そんなときに出会った28歳年上の男性

主人公の美咲は、27歳。ある日、7年間付き合った彼氏から突然別れを切り出されます。このままこの人と結婚するんだろう、そんなことを思っていた美咲は、ショックを隠し切れません。



再び恋をする気力もなく、傷心のなか一人酒をしていると中年の男性から声をかけれられます。彼は高木という男性で、55歳。28歳も年上の男性に突然ナンパをされ、美咲の人生は大きく変わるのでした。

ありえないと思い込んでいた、年の差恋愛

不思議な出会いをした2人は、急速に距離を縮めていきます。毎週金曜日、美咲の家にきてご飯を作ってくれる高木。美咲はこの時間がとても心地よく大切な時間になっていました。しかし、このときの美咲は、まさか28歳年上の人に惹かれるとは考えていなかったようです。



年齢的に考えられないと思っていても、徐々に人間性に惹かれることもあるでしょう。美咲と高木の年の差は賛否があるかもしれませんが、本人たちにしかわからないお互いの魅力があるのでしょうね。

年の差を乗り越え、付き合いだした2人

親子ほどの年の差恋愛が始まった美咲と高木。付き合う過程でのハードルはあったと思いますが、幸せが伝わる1コマですね。



このお話は、年の差というハードルに悩みながらも、きずなを深めるカップルを描く恋愛ストーリーです。恋の始まりに戸惑う2人を、つい応援したくなる作品ですよ。

