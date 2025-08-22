【不倫】妊娠中に「サレ妻さん」という年賀状が届く！不倫相手からの嫌がらせに激怒した妻と、その顛末【作者に聞く】
【漫画を読む】不倫した夫に激怒する奥さんだが…!?
2024年11月にmamagirlで公開された「サレ妻さん、妊娠おめでとう〜」が、ネットで注目を集めている。担当者の知人の実話や、実際に聞いた不倫話を元に作られたという。今回は、プロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のタバタユミさん(@yumint_Illust)に、不倫相手から年賀状が届いたシーンを描いたときの心境などについて話を聞いた。
結婚して2年になる夫婦。仲はよいが、最近夫のユウキは急に残業や休日出勤が増え、妻は夫の行動を怪しみ始める。友達に相談すると、「それ不倫の可能性あるよね」と言われるが、証拠もなく直接は聞き出せないでいた。
そんなある日、妻は妊娠が発覚し、ユウキもとても喜んでくれた。それ以降、ユウキは妻との時間をたくさん作るようになった。
新年を迎え、郵便ポストには親戚などからの年賀状が届く。その中になんと、「サレ妻さん あけおめ」という衝撃的な内容の年賀状を見つけてしまう。妻がユウキを問い詰めると、2カ月前から元カノと偶然再会し、不倫をしていたことが発覚した。関係は清算したというが、逆上した元カノが年賀状を送りつけてきたのだ。
妻は涙を流しながら「この女！ふざけんじゃないわよ！」とユウキに激怒し、不倫相手に電話をかける。こうして、新年早々に修羅場を迎えることになった。
■リアルな不倫話と、迫力ある描写
本作が誕生したきっかけについて、梅田さんは「知人経由で、実際にあった不倫の話を聞いたことがきっかけです」と語る。ネット上の不倫エピソードなども参考に創作を盛り込んでおり、「作画担当のタバタさんが迫力ある絵をたくさん入れてくださったので、かなりショッキングな作品に仕上がったなと思っています」と話す。
不倫相手から届いた年賀状のシーンを描いたときの心境について、タバタさんは「年賀状に不倫の証拠を載せて送るという強烈なインパクトのあるシーンだったので、主人公の妻の気持ちが伝わるように気を付けて描いていました」と明かす。また、「妊娠中にあんな年賀状を見たらつらいだろうな…」と想像してつらくなったが、このシーンのおかげで後半の夫の土下座が活きたとも語った。
mamagirlでは、女性が共感できる作品が多く投稿されているので、興味がある人はぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/タバタユミ(@yumint_Illust)
