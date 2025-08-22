なすとひき肉のチャーハン（料理・小林まさみ、撮影・木村 拓）


【画像を見る】なすとお肉が本日の主役！「ドミグラ風バーグ」と「ロールカツ」レシピ

下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！

和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。

■コクのあるたれで満足感のあるしっかり味に

なすとひき肉のチャーハン

1人分　603kcal

塩分　2.8g

材料（2人分）

なす……2個

合いびき肉……100g

溶き卵……2個分

青じそのせん切り……8枚分

温かいご飯……300g

焼き肉のたれ……大さじ3

サラダ油　塩　こしょう

作り方

1　なすは縦4等分にして横2cm幅に切る。

2　フライパンに油大1/2を強火で熱し、溶き卵を加えて半熟状に炒めて取り出す。

3　フライパンの汚れを拭いて油大1をひき、ひき肉を強火でポロポロになるまで炒める。なすを加えて炒め、油がまわったら焼き肉のたれを加えて炒める。

4　ご飯を加えて全体がなじむまで炒め、2を戻し入れる。塩、こしょう各少々を加えてさっと炒める。器に盛り、しそをのせる。

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

料理／小林まさみ、撮影／木村 拓

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』