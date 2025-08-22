【なすが主役のごはんもの】コクのある味わいでしっかりおいしい「なすとひき肉のチャーハン」
下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！
和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。
■コクのあるたれで満足感のあるしっかり味に
なすとひき肉のチャーハン
1人分 603kcal
塩分 2.8g
材料（2人分）
合いびき肉……100g
溶き卵……2個分
青じそのせん切り……8枚分
温かいご飯……300g
焼き肉のたれ……大さじ3
サラダ油 塩 こしょう
作り方
1 なすは縦4等分にして横2cm幅に切る。
2 フライパンに油大1/2を強火で熱し、溶き卵を加えて半熟状に炒めて取り出す。
3 フライパンの汚れを拭いて油大1をひき、ひき肉を強火でポロポロになるまで炒める。なすを加えて炒め、油がまわったら焼き肉のたれを加えて炒める。
4 ご飯を加えて全体がなじむまで炒め、2を戻し入れる。塩、こしょう各少々を加えてさっと炒める。器に盛り、しそをのせる。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
料理／小林まさみ、撮影／木村 拓
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』