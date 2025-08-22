JAL、国際線航空券でタイムセール バンコク往復ファースト59万円
日本航空（JAL）は、海外航空券タイムセールを8月22日から28日まで実施している。
往復最低運賃は以下の通り。左側からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスの順。いずれも燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は8月22日から2026年8月17日までで、路線により異なる。
予約クラスはエコノミークラスが「O・Q・Z」、プレミアムエコノミークラスが「E」、ビジネスクラスが「X」、ファーストクラスが「A」。
・国内各地発着
北京（36,000円／-／110,000円）、上海（29,000円／-／87,000円）、台北（34,000円／-／117,000円）、香港（41,000円／119,000円／181,000円）、広州（53,000円／-／137,000円）、大連（54,000円）、ホノルル（87,000円／146,000円）、ドーハ（104,000円／-／298,000円）、マニラ（47,000円／-／153,000円）、クアラルンプール（60,000円／166,000円／252,000円）、シンガポール（66,000円／158,000円／261,000円）、バンコク（66,000円／162,000円／260,000円／598,000円）、ダナン（78,000円）、デリー（79,000円／230,000円／398,000円）、ジャカルタ（80,000円／180,000円／295,000円）、ベンガルール（81,000円／236,000円／398,000円）