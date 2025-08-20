この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が解説 パランティアの“ブレない企業姿勢”と国家安全保障への異常なまでの強気戦略

YouTube動画「絶対押さえろ。株価が3年で15倍上昇しているとんでもない成長率の企業を教えます」に登場した実業家・マイキー佐野氏が、米テック業界で異端の存在感を放つパランティアと、その爆発的な株価上昇の理由について語った。



佐野氏はまず、「去年、国防総省ってソフトウェアだけで600億ドル費やしてるんですよ。これがパランティアに切り替わってくる。だから、株価が上がってる」と米国防予算の多くが同社に流れ始めている現状を強調。その背景として、パランティアが米軍や政府機関にAI技術を活用したサービスを提供し、中国とのテクノロジー覇権争いなど防衛分野の核心的インフラとなっている点を説明した。



さらに佐野氏は、「パランティアの特徴は何より取締役の構成。創業メンバーが議決権の49.9%を保有し、外部の圧力や監視から経営権をガチガチに守っている。ブレない企業なんですよ」と企業統治の特異性も指摘。一般的な上場企業とは異なり、投資家の短期的利益よりも『長期的な戦略・国益優先』を公言する経営陣の持つ“圧倒的な支配力”を、「特別な種類の株式も使って経営権に極端な偏りを作っている。だから外部意見に左右されず方針を推し進められる」と解説した。



また、パランティアが倫理や道徳の議論よりも「まず国を守ること」を最重要視し、批判や内部反対意見に対しても強硬な姿勢を貫いている点を、「倫理とか知ったこっちゃねーと。秩序の再構築が最優先だって考え方」とバッサリ。「批判してくるメディアや従業員に対してもボコボコにするのがパランティア」とその強烈な企業カルチャーの一端も紹介した。



終盤では、「ピーター・ティールのベンチャーキャピタルが今後もAI企業や防衛関連で積極的に仕掛けてくる。シリコンバレーの資金流れまで見れば今後の動きが予測できる」と言及。また、「今後、米政府のシステム分野がほぼパランティア一強時代になる可能性がある」と将来性に太鼓判を押した。



動画最後には、「かなり特殊な取締役構成や国家安全保障に寄りすぎた独自路線をそのまま自社で真似しないように。痛い目見るよ（笑）」としつつ、「パランティアの本質や非市場戦略、ベンチャーキャピタルの動きを今後も注目してほしい」と呼びかけ、動画を締めくくった。