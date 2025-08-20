この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「2025年8月の繁忙期は前年度より大幅回復… あなたの売上はどうですか？」と題した動画で、デリバリー配達員のレクターさんが今年の夏の繁忙期の“稼ぎやすさ”について熱く語った。

レクターさんは「効率よく稼げていますね。少なくとも去年よりは全然稼げていて…」と、体感ベースで今年の売上が大きく改善していると実感を明かした。昨年は配達アプリ側のアルゴリズム変更による「低単価祭り」で、「全然稼げなかった」というが、今年はそうした極端な変更が起きていないため、「明らかに去年の夏と稼ぎやすさが違う」と振り返る。

実際にレクターさんは現在、稼働の約8割を出前館に集中しており、「出前館は自転車とも相性がいいし、単価も高い」と語る。また、「Uber Eatsは1割程度で、雨の日や日曜の忙しい時間帯だけ単価アップ狙いでやっている」と明かし、その他サービスは「Woltやロケットナウも案件が来るが、自転車では厳しい案件が多いので比率を抑えている」と現在の働き方バランスを説明した。

注目すべきは今年から本格参戦した「ロケットナウ」の存在だ。レクターさんは「ロケットナウの登場が今のデリバリー環境の維持に大きく貢献している」と指摘。「もし去年のようにUber Eatsがアルゴリズム変更しても、今はロケットナウのような“受け皿”がある」と語り、ロケットナウの配達員に対する報酬の高さ、注文者には送料・手数料が無料という武器がデリバリー業界の報酬減少の歯止めをかけていると分析。

ただしロケットナウの「リワードプログラム」新設で一部配達員にはミッション報酬（配達回数によるインセンティブ）が適用されなくなるなど「もう改悪が始まったのではという印象もある」と疑問も呈する。「今の大盤振る舞いも“定着狙い”が理由で、今後は配達報酬の引き下げなどさらなる改悪が進む可能性も」と、冷静に業界の今後を見守る姿勢も見せた。

最後は「皆さんは今年の夏、効率よく稼げていますか？」と視聴者に問いかけ、「去年の夏より明らかに稼ぎやすい。私自身、土日の稼働だけでも目標金額達成できているのでありがたい」と自身の現状を重ねて動画を締めくくった。

