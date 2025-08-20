社労士・たかこ先生が警鐘「最低賃金アップの影響で、年末にパートがごっそり消えます」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「【緊急警告】10月の最低賃金UPで、あなたの会社のパートがごっそり消えます」で、社労士のたかこ先生が登場。今回の動画では、最低賃金の大幅アップがもたらす“人件費問題”だけでない深刻な影響と、今すぐ企業が取るべき業務効率化の対策について、具体例とともに解説した。
たかこ先生は「今回の賃上げで、多くのパートさんが年収106万円の壁を超えてしまう可能性がある」とし、特に宿泊・飲食などパート比率が高い業界では「年末の繁忙期に“働けません”と言われて、人手が一気に足りなくなる“悪夢”が現実になりうる」と指摘。
その背景として、「本人は働きたいのに、国の制度によって旦那さんの扶養から外れたくないから労働時間を調整せざるを得なくなる。従来通り働くと、逆に手取りが減る逆転現象が起きてしまう」ことを解説した。
さらにたかこ先生は、「人に依存しない、少人数で回せる仕組み作りこそが今の時代企業に必要」と強調。飲食店なら注文や会計の自動化、メニューの絞り込み、チャーハンを自動で作るマシン、省力化システムの導入など具体例も交えて、「まずは業務の棚卸し＝徹底した洗い出しとムダを省く姿勢が業績への唯一の活路となる」と語った。
また、これらの効率化には国の「業務改善助成金」の活用を推奨し、「雇用保険未加入の短時間パートでも使える便利な制度」として詳細な条件や対象となる業種、最大300万円支給の具体的なコース、利益が3％下がれば車やパソコンも対象となる特例要件など、「今年は特に1000円未満事業所にとってラストチャンスになるかも」と呼びかけた。
最後にたかこ先生は、「最低賃金UPは構造的な人手不足の引き金」と警鐘を鳴らしつつも、「嘆くだけでなく、今こそ仕組みを本気で考えるべき。なくせる作業や機械化できる業務を従業員と一緒に洗い出す“第一歩”を踏み出そう」と熱く語った。
動画では業務効率化アイディアを共有できる特典や書籍も紹介。「この動画が役立った方は高評価・チャンネル登録を」と呼びかけ、「次回またお会いしましょう」と締めくくった。
たかこ先生は「今回の賃上げで、多くのパートさんが年収106万円の壁を超えてしまう可能性がある」とし、特に宿泊・飲食などパート比率が高い業界では「年末の繁忙期に“働けません”と言われて、人手が一気に足りなくなる“悪夢”が現実になりうる」と指摘。
その背景として、「本人は働きたいのに、国の制度によって旦那さんの扶養から外れたくないから労働時間を調整せざるを得なくなる。従来通り働くと、逆に手取りが減る逆転現象が起きてしまう」ことを解説した。
さらにたかこ先生は、「人に依存しない、少人数で回せる仕組み作りこそが今の時代企業に必要」と強調。飲食店なら注文や会計の自動化、メニューの絞り込み、チャーハンを自動で作るマシン、省力化システムの導入など具体例も交えて、「まずは業務の棚卸し＝徹底した洗い出しとムダを省く姿勢が業績への唯一の活路となる」と語った。
また、これらの効率化には国の「業務改善助成金」の活用を推奨し、「雇用保険未加入の短時間パートでも使える便利な制度」として詳細な条件や対象となる業種、最大300万円支給の具体的なコース、利益が3％下がれば車やパソコンも対象となる特例要件など、「今年は特に1000円未満事業所にとってラストチャンスになるかも」と呼びかけた。
最後にたかこ先生は、「最低賃金UPは構造的な人手不足の引き金」と警鐘を鳴らしつつも、「嘆くだけでなく、今こそ仕組みを本気で考えるべき。なくせる作業や機械化できる業務を従業員と一緒に洗い出す“第一歩”を踏み出そう」と熱く語った。
動画では業務効率化アイディアを共有できる特典や書籍も紹介。「この動画が役立った方は高評価・チャンネル登録を」と呼びかけ、「次回またお会いしましょう」と締めくくった。
関連記事
社労士・たかこ先生が明かす、「最低賃金63円アップ、明暗を分ける“たった一つ”の違い」
社労士・たかこ先生「iPhone17も助成金で買える時代」驚きの助成金活用法を指南
社労士が警鐘「副業解禁への最大の壁は“通算ルール”」2026年の働き方革命を解説
チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。