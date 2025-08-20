１９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１０．４５ドル高の４万４９２２．２７ドルと小反発した。ジャクソンホール会議に市場の関心が向かうなか、ホーム・デポ＜HD＞が買われＮＹダウを押し上げた。ハイテク株は利益確定目的の売りが優勢となり、ナスダック総合株価指数の下落率は１％を超えた。



ホームデポのほか、プロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞やコカ・コーラ＜KO＞、トラベラーズ＜TRV＞が堅調。ベスト・バイ＜BBY＞とテグナ＜TGNA＞が株価水準を切り上げた。半面、ボーイング＜BA＞やシェブロン＜CVX＞が売られたほか、メドトロニック＜MDT＞が値を下げ、ファブリネット＜FN＞とＳＦＬコーポレーション＜SFL＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は３１４．８３ポイント安の２万１３１４．９５と反落した。メタ・プラットフォームズ＜META＞やエヌビディア＜NVDA＞、テスラ＜TSLA＞が値を下げ、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が大幅安。ヴァイキング・セラピューティクス＜VKTX＞が急落し、オーロラ・イノベーション＜AUR＞が下値を探った。一方、インテル＜INTC＞が急伸。パロ・アルト・ネットワークス＜PANW＞が高い。



出所：MINKABU PRESS