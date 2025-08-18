　8月第2週の上昇率ランキングトップの「東洋・中国Ａ株オープン『創新』」と2位の「東洋・中国Ａ株ファンド『創新』２０２１（限定追加型）」は同じ外国投信「United China A-Shares Innovation Fund」を通して、主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式（中国Ａ株）に投資しています。

　下落ランキング1位と3位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「日本ＥＳＧオープン（絆）」は1800円、「ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン 米ドル投資型（ＪＰＸジャスト）」は900円を期中に分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+9.47％　東洋・中国Ａ株オープン『創新』
運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

2位　+9.40％　東洋・中国Ａ株ファンド『創新』２０２１（限定追加型）
運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

3位　+9.23％　テーマレバレッジＥＶ２倍
運用会社:大和アセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-10.70％　日本ＥＳＧオープン（絆）
運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント

2位　-6.27％　テーマレバレッジＤＸ２倍
運用会社:大和アセットマネジメント

3位　-6.19％　ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン 米ドル投資型（ＪＰＸジャスト）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント

