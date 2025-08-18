オフィス場面で好印象を与える華やかトップスにはスマートなフォルムのペンシルスカートが理想的♡ トップスのボリューム感や華感を引き立てるシンプルさが頼りに。8月18日(月)のおすすめコーデをご紹介します。

お盆休み明けの月曜日は華やかトップスにペンシルスカートで凛として

出典: 美人百花.com

暑さが増して、トップスが軽くなると迷い出す通勤服選び。そんなお悩みは、どんなトップスともマッチして、レディに決まるペンシルスカートで即解決。甘口フリルブラウスを美人ルックに誘うブルーで清涼感も十分♡

ブラウス￥12,100/MERCURYDUO(MERCURYDUO ルミネエスト新宿店) スカート￥11,000/MISCH MASCH(ダブルエー) 手持ちしたジャケット￥38,500/アルページュ ストーリー イヤリング￥6,820/イットアトリエ(14 SHOWROOM) 腕時計￥60,500/セイコー ルキア(セイコーウオッチお客様相談室) バッグ￥5,800/Olu. パンプス￥17,600/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年7月号「夏のスマート美人を叶えるペンシルスカート通勤」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/森川誠 モデル/宮田聡子 編集・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部