尽誠学園は2-3で京都国際に敗れた

第107回全国高校野球選手権は16日に大会第11日目が行われ、尽誠学園（香川）は京都国際に2-3で惜敗した。一進一退の攻防が展開する手に汗握った好ゲームの中で、「かっこいい」「めっちゃ欲しい」などと尽誠学園の“アイテム”がファンの視線を集めた。

大会唯一のエースで4番で主将を務めた廣瀬賢汰（ひろせ・けんた）投手を中心としたチームは、初回に先取点を奪われたものの、5回に廣瀬が2点適時打で逆転に成功した。8回に勝ち越され、そのまま敗れたが、最後まで懸命にプレーした。そして事あるごとに中継映像に抜かれたのが、尽誠学園のキャップだった。

近年はアルファベットで高校名を示す野球部が多い中で、オレンジ色で「尽」の一文字が刺繍されている。ワンポイントながらも確かな存在感を示し、中継を見ていたファンからも「基本アルファベットな中、漢字で『尽』の尽誠学園すき」「尽誠学園のユニフォームが、かっこいい。帽子も好きだな」「ヘルメットや帽子に一文字『尽』の文字はなんかかっこいい」「帽子めっちゃほしいw」「帽子も漢字一文字なのがいい」と賛辞の声が集まった。

尽誠学園の夏は3回戦で散った。それでも、12日の2回戦では東大阪大柏原（大阪）を3-0で下し、昨夏王者を最後まで追い詰めるなど、プレーでも確かな存在感を見せた。（Full-Count編集部）