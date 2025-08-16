「無料なのにめちゃくちゃ面白い」花王のホラーアクションゲーム「しずかなおそうじ」が話題！

デスクトップゲーミングプラットフォーム「Steam」で遊べる無料ゲームが、SNSで話題になっています。

2025年8月8日、花王のホームケア事業部が無料配信した「しずかなおそうじ」です。Xでは「無料なのにめちゃくちゃ面白い」「ゲームしながら花王の商品の使い方学んでるの面白い」「掃除の勉強になる」「無料でこのクオリティはすごいね」といった声が寄せられています。

「マジックリン」や「クイックル」が活躍

探索型清掃ホラーゲーム「しずかなおそうじ」は、亡き父から相続した別荘を処分することを決意した主人公が、花王の住居用洗剤ブランド「マジックリン」や「クイックル」の商品を活用しながらそうじを進め、別荘に秘められた謎を解き明かしていきます。

同事業部によると、「エンターテイメントを通して、そうじがもっと"簡単"で"楽"になる方法を、花王のそうじアイテムをきっかけに多くの人に知ってほしい」という想いから、このゲームを開発したそうです。

ゲーム内では、そうじの達成度や脱出に要した時間などに応じて評価が行われ、複数のエンディングへと展開するマルチエンド方式を採用。いろいろなそうじテクニックを習得しながら汚れを落とす爽快感と、緊張感あふれるホラー演出の両方が楽しめます。

配信期間は2026年8月7日までの予定です。無料なので、気軽に遊んでみてはいかが。お盆休みや夏休み、年末年始などに家族でプレイするのも楽しそうです。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）