芸能事務所「ソニーミュージック・アーティスツ」は15日、公式サイトを更新。同社所属の女優・二階堂ふみに関して「本人及び親族に対し、許可のない撮影および取材行為、つきまとい等の不審迷惑行為が報告されております」として注意喚起した。

同社は「平素より、二階堂ふみへの温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。この度、本人及び親族に対し、許可のない撮影および取材行為、つきまとい等の不審迷惑行為が報告されております」とし、「このような行為は、活動の妨げやプライバシー侵害となる可能性があり、応援してくださる皆様、関係者の皆様、近隣住民の皆様などに、多大なご迷惑をおかけすることになり、事故やトラブルを引き起こす恐れがあります」と警告した。

続けて「このような無許可での撮影、つきまとい等の不審迷惑行為につきましてはおやめいただき、節度ある行動をしていただけますようお願い申し上げます」と促し、「弊社としましても、所属タレントが安心して活動できる環境の整備に一層努めてまいります。皆様のご理解とご協力を、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。

二階堂は10日、所属事務所公式サイトなどを通じ、お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーとの結婚を発表した。