リトルリーグのワールドシリーズで投打に活躍

10年先のメジャーリーグを席巻する可能性のある逸材が、アジアで発見された。リトルリーグのワールドシリーズで、12歳の台湾代表の少年が投げては82マイル（約132キロ）、打っては本塁打と大活躍を見せ、SNSでは「これは凄すぎる」と驚愕の声が相次いだ。

14日（日本時間15日）に行われたメキシコ戦で、台湾代表のリン・チンソー選手が登板。米メディア「ジョムボーイ・メディア」がX（旧ツイッター）で投球動画を紹介した。リトルリーグ・ワールドシリーズではプレートとホームベースの距離がプロよりも約4メートル短いことから実況が「見てください。82マイルです。プロに換算したら107マイル（約172.2キロ）相当です」と驚いたように伝えていた。

リトルリーグ離れしたプレーにSNSでは「ヤンキースは今すぐこの子と契約できる？」「これは凄すぎる」「将来のドジャー戦士」「ピッチングニンジャの解説を求む」「ドジャースがこの子と契約したと聞いた」「ものすごい威力だ」「キャッシュマンGM、獲得するんだ！」「12歳で硬球で132キロは相当速い」などの声が相次いだ。

リン選手は同試合で左翼席に飛び込む本塁打も放っており、投打で圧倒的なプレーを披露。ドジャースの大谷翔平投手に続き、アジアから世界で活躍する選手になるかもしれない。（Full-Count編集部）