「決定的な役割を果たせる」32歳の日本人10番、まもなくヘンク再デビュー！元神戸指揮官の期待特大。開幕４戦目で初勝利に導けるか
現地８月15日に開催されるベルギーリーグ第４節で、伊東純也が復帰したヘンクが、大南拓磨と明本考浩を擁するルーベンと敵地で対戦する。この一戦を前にトルステン・フィンク監督が会見に出席し、伊東に言及した。クラブ公式サイトが13日付けで発言を伝えている。
32歳の日本代表アタッカーは、今月９日に、フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスから、2019年冬から2022年夏までプレーしていたベルギーの強豪に加入。背番号は10で、期待の大きさが窺える。
再デビューに向けて準備を着々と進めており、ルーベン戦に出場する可能性が高そうだ。
ヴィッセル神戸や多くの日本人選手が在籍するシント＝トロイデンを率いた経験を持ち、サムライ戦士をよく知る57歳のドイツ人指揮官は、伊東について次のように語った。
「ジュンヤは今日初めてフルトレーニングをこなした。彼がファイナルサードで決定的な役割を果たす能力を持っているとすぐに分かる。フィットしており、豊富な経験を持ち、クラブとリーグを良く知っているので、私としては金曜日の試合に出場する準備は整っている」
ヘンクは昨季、レギュラーシーズンを首位で終えるも、プレーオフの結果３位で終わった。リベンジを期すフィンク体制２年目の今季は、ここまで１分２敗で未勝利だ。10番は初勝利に導く活躍を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】背番号は10番！伊東純也のヘンクユニ姿
