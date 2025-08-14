¿°¤Ë¤¤é¤á¤¯ËâË¡¤ò♡¥ê¥Ã¥×¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¸ÂÄê¿§¡Ö¥ëー¥Ê¥»¥¤¥í¥ó¡×ÅÐ¾ì
¤Þ¤ë¤ÇÇ´Ëì¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó ¥á¥í¥¦¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ëー¥¸¥å¡×¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¸ÂÄê¿§¡Ö53 ¥ëー¥Ê¥»¥¤¥í¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥ë¤¬¤¤é¤á¤¯Þ¯Íî´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³ー¥é¥ë¥Ùー¥¸¥å¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê·ì¿§´¶¤ÈÈ´¤±´¶¤ò¤Þ¤È¤¤¤¿¤¤Âç¿Í½÷»Ò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡½©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òºÌ¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥éー¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¿°¤«¤é¡ÈÅ¾À¸¡É¤¹¤ë¸ÂÄê¿§¡Ö53 ¥ëー¥Ê¥»¥¤¥í¥ó¡×
2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥í¥Õ¥È¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó ¥á¥í¥¦¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ëー¥¸¥åL¡×¤Î¸ÂÄê¿§¡Ö53 ¥ëー¥Ê¥»¥¤¥í¥ó¡×¡£
Ç´Ëì¢¨2¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ò»ý¤Ä¤¯¤¹¤ß¥³ー¥é¥ë¥Ùー¥¸¥å¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ñー¥ë¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î²Ú¤ä¤®¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ç¿°¤Î·ì¿§´¶¤ò¼«Á³¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤É¤è¤¤¿§µ¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1,400±ß¡ÊÀÇ¹þ1,540±ß¡Ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨¥²¥Ã¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿·ÄêÈÖ♡espoir¤«¤éÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éーÅÐ¾ì¡ª
¥Ä¥ä¡¦¿§¡¦¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¥¸¥§¥ë¥³ー¥ÈËì
¥ê¥Ã¥×¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§¡¦¥Ä¥ä¡¦¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ë¥¸¥§¥ë¥³ー¥ÈËì¡£
¿°¤ä¸Æµ¤Ãæ¤Î¿åÊ¬¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¿§ÁÇ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀËì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇ´Ëì¢¨2¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö53 ¥ëー¥Ê¥»¥¤¥í¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥È·¿¥»¥é¥ß¥É¢¨3¡¢Æý»À¶Ý¡Ê¥é¡¦¥Õ¥íー¥éEC-12®¡Ë¢¨4¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ê¤É¡¢5¼ï¤ÎÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤âÇÛ¹ç¡£
´¥Áç¤ä¹Ó¤ì¤«¤é¿°¤ò¼é¤ê¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬¥Á¥ãー¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3¥¿¥¤¥×¤ÇÅ¸³«Ãæ♡¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î´ûÂ¸¿§¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¥á¥í¥¦¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥ëー¥¸¥å
²Á³Ê¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥¸¥§¥ë¥³ー¥ÈËì¤¬Ì©Ãå¤·¡¢Ç´Ëì¢¨2À¸À®¥Æ¥£¥ó¥È¤Ë¡£
¡¦¥«¥éー¡§01 ¥é¥Æ¥àー¥ó¡¢02 ¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°¥àー¥ó¡¢03 ¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¥àー¥ó¡¢04 ¥«¥·¥¹¥àー¥ó¡¢05 ¥Ô¥ª¥Ëー¥àー¥ó
¥°¥í¥¦¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Æ¥£¥ó¥È
²Á³Ê¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¹âÈ¯¿§¡ß¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¡£¥È¥Ã¥×¥³ー¥ÈËì¤ò·ÁÀ®¡£
¡¦¥«¥éー¡§01 ¥ô¥£ー¥Ê¥¹¥³ー¥é¥ë¡¢02 ¥¸¥å¥Ô¥¿ー¥³¥³¥¢¡¢03 ¥àー¥ó¥í¥¼¡¢04 ¥Þー¥º¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¡¢05 ¥Þー¥¥å¥êー¥Á¥§¥êー
¥Þ¥Ã¥È¥ô¥§ー¥ë¥Æ¥£¥ó¥È
²Á³Ê¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¤Õ¤ï¤ê¤È¤í¤±¤ÆÌ©Ãå¡£¥Þ¥Ã¥È¡ß¥Áー¥¯»È¤¤OK¤Ê2WAY»ÅÍÍ¡£
¡¦¥«¥éー¡§Á´4¿§¡ÊÂç¿Í¤ÎÇ´Ëì¥«¥éー¤ÇÅ¸³«¡Ë
¢¨1 ¥á¥¤¥¯¤ò°ì¿·¤¹¤ë¤³¤È
¢¨2 Ç´Ëì¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ä¿§¤Î¤³¤È
¢¨3 ¥»¥é¥ß¥ÉNP
¢¨4 ¥¨¥ó¥Æ¥í¥³¥Ã¥«¥¹¥Õ¥§¥«¥ê¥¹
¿À¤¬¤«¤ê¤Ê¿°¡¢¸ÂÄê¿§¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò♡
¸ÂÄê¿§¡Ö53 ¥ëー¥Ê¥»¥¤¥í¥ó¡×¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¿°¤Ë¾å¼Á¤Ê¤¤é¤á¤¤È·ì¿§´¶¤òÍ¿¤¨¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉ½¾ð¤Ë¿·¤¿¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥éー¡£
¥á¥¤¥¯¤ò°ì¿·¤¹¤ë¡È¿°¤«¤é¤ÎÅ¾À¸¢¨1¡É¤ò³ð¤¨¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼é¸î¿À¤Î¤è¤¦¤Ê1ËÜ¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ã¥×¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡£º£¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡