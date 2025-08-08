7日のカージナルス戦で出塁後…ヌートバーへ“合図”

お馴染みの“クソガキ”にファンも大喜びだ。ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）に本拠地で行われたカージナルス戦に投打で躍動。侍ジャパンのチームメートだったラーズ・ヌートバー外野手へみせた行動にファンも注目した。

この試合で投手としても先発マウンドに立った大谷は初回、4回とヌートバーを空振り三振に仕留めた。これで通算の対戦成績は5打席で全て三振となった。大谷は5回の第3打席で四球で出塁すると、外野のヌートバーへ向けて両手を突き上げてガッツポーズ。胸を叩いて再度ガッツポーズを見せると、無邪気な笑みを浮かべていた。

試合後、ヌートバーは「最初に対戦した時は三振が3回。今回は2回だったから、少しだけマシだったかな」と報道陣を笑わせた。「今日の彼は本当に良かった。完全復活して、6、7回を投げられるようになったら……正直対戦したくないね」と苦笑いだった。

大谷が試合中にみせた“お茶目”な挙動をファンも見逃さなかった。SNS上には「ヌーに対してもksgk発動」「いつまでもこのままでいてくれ……（笑）」「ヌーさんも映してほしかった」「可愛すぎるww」「相変わらずヌートバーには畜谷ぶりを発揮」「本当に野球少年」「してやったりポーズ 仲良しなんだからぁ〜」と仲良しコンビにほっこりしていた。（Full-Count編集部）