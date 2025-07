【hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2】 7月5日、7月6日 開催 会場:埼玉県さいたま市「さいたまスーパーアリーナ」

「hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2」イベントビジュアル。イラストレーターのLAMさんが担当している

AbemaTVは、同社が主催するリアルイベント「hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2」を7月5日、7月6日の2日間にわたり埼玉県さいたま市にある「さいたまスーパーアリーナ」にて開催する。

本イベントは、VTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」に所属するゲーム実況を中心に活動する白上フブキさん、大神ミオさん、猫又おかゆさん、戌神ころねさんによるVTuberユニット「ホロライブゲーマーズ」のリアルファンイベントで、2年連続での開催となる。

昨年2024年の5月に東京都渋谷区の「国立代々木競技場 第一体育館」で開催した「hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ」では、開催1カ月を前に全種の会場チケットが完売し、公演の初日はXで「#超超超超ゲーマーズday1」がトレンド1位を獲得するなど、大きな反響を呼んだ。

2年連続開催となる今年は、ホロライブゲーマーズの4人も初めての会場となる「さいたまスーパーアリーナ」で開催。今年も4人を中心に豪華ゲストと会場で様々なゲームタイトルに挑戦するほか、4人によるライブパフォーマンスも行なわれる。

本イベントDAY1では、百鬼あやめさん、天音かなたさん、姫森ルーナさん、鷹嶺ルイさんが出演ゲストとして登場。またDAY2では、空スバルさん、さくらみこさん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさんがゲストとして出演する。

本イベントは「ABEMA PPV」にて生配信を実施。「ABEMA PPV」チケットは8月4日16時まで販売される。一般チケットはDAY1およびDAY2が各5,500円。DAY1、DAY2の通しチケットが10,000円。

チケット購入でキャッシュバックするキャンペーン開催中

視聴チケット販売期間内に、「ABEMA」のプレミアムプラン「ABEMAプレミアム」会員に新規登録し、本チケットを購入した人には1,100円のキャッシュバックを行なうキャンペーンも実施中。キャンペーン期間は8月4日16時まで。なお、キャッシュバックキャンペーンの詳細は配信サイトを必ず確認してほしい。

(※)「広告つきABEMAプレミアム」はキャンペーンの対象外。

□キャンペーンページ

【「hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2」イベント開催概要】

開催日時

・DAY1:7月5日開場15時/開演17時 ※終演20時予定

・DAY2:7月6日開場14時/開演16時 ※終演19時予定

※公演時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

会場:さいたまスーパーアリーナ(埼玉県さいたま市中央区新都心8)

出演者/ゲスト(※敬称略)

・ホロライブゲーマーズ

白上フブキ/大神ミオ/猫又おかゆ/戌神ころね

DAY1:ゲスト

百鬼あやめ/天音かなた/姫森ルーナ/鷹嶺ルイ

DAY2:ゲスト

大空スバル/さくらみこ/フワワ・アビスガード/モココ・アビスガード

主催:AbemaTV

(C) 2016 COVER Corp. (C) AbemaTV. Inc.