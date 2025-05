ライブ感あふれるコースが人気！ 新進気鋭のシェフによる少量多皿で楽しむ新たな鉄板中華（神奈川・平沼橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は「中華×鉄板×和の技法」が融合した、大人のためのモダンチャイニーズレストラン。

中華鉄板 上上(神奈川・平沼橋)

北京ダック 写真:お店から

2025年4月、横浜駅より徒歩6分ほどの場所に、五感で味わう新感覚の鉄板中華「中華鉄板 上上」がオープンしました。こちらでは「中華×鉄板×和の技法」が融合したオリジナリティあふれる料理の数々を味わえます。

オマール海老チリ 写真:お店から

同店を手掛ける株式会社Wは、横浜を中心に飲食店を展開。これまでの鉄板焼き業態にとどまらず、他ジャンルと掛け合わせた新たな業態にも挑戦していきたいという思いがあり、その第1弾として「中華×鉄板焼き」というスタイルの「鉄板中華」をオープンすることに。

場所は近年人気店が続々と集まっている北幸エリア。賑やかな繁華街とはまた違う、落ち着いた雰囲気の中で大人がゆっくりと楽しめるお店を目指しているそう。

シェフとの会話も楽しめるカウンター 写真:お店から

駅から少し離れた場所の2階に位置する店舗は、目立つ看板はなく隠れ家のような雰囲気。ゲストが少し歩いてお腹を空かせた状態で来店し、帰りはお店の感想を話しながら駅まで向かうという姿を想像してこの場所に決めたのだそう。店内は中華ではなく和を基調にすることで、シックで落ち着いた空間を演出。客席はカウンターとテーブル席全14席で、鉄板がどの位置からも見えるように配置されているので、オープンキッチンのライブ感を楽しめます。

料理学校で出会った若き料理人コンビ 清水氏と木村氏 写真:お店から

腕を振るうのはそれぞれ広東料理、四川料理の名店で腕を磨いた新進気鋭の若き2人。和のエッセンスを盛り込んだ唯一無二のモダンチャイニーズは、訪れる人を魅了しています。

おすすめの「鳳凰コース」 写真:お店から

メニューは旬の食材を贅沢に使用し、中華の伝統技法に和の繊細な感性を融合させた13品で構成される「青龍コース」9,900円と、厳選食材を取り入れた 豪華な「鳳凰コース」 15,000円。

大根餅 写真:お店から

スペシャリテの「大根餅」は、鉄板でじっくり焼くことにより、今までにない外側のクリスピー食感と内側のトロトロふわふわ食感を楽しめます。ふんわりと舞う花かつおに、仕上げにピリッとした山わさびと中国醤油をかけ、大根の自然な甘みを引き出した一皿です。

北京ダック 写真:お店から

他にも目の前で油をかけて仕上げる食感が楽しい「北京ダック」や、臭みがなく柔らかい北海道産サロベツ合鴨を使用した「鴨の宮保ソース」、山椒がアクセントになった「鮑 焦香バターソース」など、ここでしか味わえない「中華×鉄板×和の技法」が融合した「チャパニーズ」を堪能できます。

6月からはコースメニューが一新されて点心なども登場するそう。来店した人の大半は、次回の予約を入れることが多く、お目当てはコースが変わるタイミングなのだとか。訪れる度に驚きの美食体験が待っている「中華鉄板 上上」。人気になること間違いなしの、期待の新店です。

食べログレビュアーのコメント

鮑の焦香バターソース 出典:あんよ♪さん

ライブ感を楽しめるカウンター席で、

︎17品の鳳凰~Phoenix ~コースを。

・ピータンと豆腐のすり流し

・雲白肉

・ヨダレ手毬鮨

・姫サザエの煮貝

・金華とろイワシの紹興酒漬け

・北京ダック

・大根餅

・鴨の宮保ソース

・上湯スープ

・空芯菜と春ごぼうの蝦醤炒め

・鮑の焦香バターソース

・オマールエビチリ

・フカヒレ白湯

・甘夏のシャーベット

・A5ランク黒毛和牛ステーキ

〆はどちらかお選びください

・陳麻婆豆腐

・海鮮炒飯

(+1,000円で西方お召し上がれます)

・杏仁豆腐

⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆

実際に食べてきたのはこちら♡

ピータンの卵黄と練り胡麻のソース

上に豆腐のすり流し

仕上げに自家製辣油

雲白肉には「富士のセレブ」という、猪の肉質に近い脂や肉質の静岡県産ブランド豚を使用。香味醤油がけ、きゅうりと一緒にいただく。

融点が低いので口の中でふわっと溶け始める!

ヨダレ手毬寿司にはトウガラシの部位を湯引きにしてしゃぶしゃぶ状に。

その場でタレをかけて仕上げる。タレは紹興酒、黒酢とお砂糖が隠し味。

姫サザエはネギ、中国醤油で味付け。中には肝1つ入り。

宮城県産金華とろ鰯の紹興酒漬け、実山椒のせ。少し骨が多いかな?ではあるけれど、柔らかくとけていく食感もあって、不思議なひと皿。

続く北京ダックは皮、きゅうりのほか、ユージョー(揚げ食パン)を入れて食感にアクセントを。

続く大根餅はスペシャリテ。鉄板で焼き上げ、表面はカリカリ、中はとろとろ。わさび菜と山わさびを刻んで醤油で和え、鰹節を。和との融合のひと皿。

北海道サロベツから合鴨。宮保ソースで仕上げてある。

鶏ガラと金華ハムで出汁をとったシャンタンスープは旬の筍入り。

空芯菜と春牛蒡の海老味噌炒め。シンプルに塩で味付け。

蝦夷鮑の焦香バターソース

蒸しパンはソースとの相性が良いので一緒に!

オマール海老のチリソースも蒸しパンとの相性良し。スプーンがあったらめちゃくちゃ美味しいソースも全部食べられたのに…残念っ

フカヒレは鶏白湯スープで。

この鶏白湯スープも濃厚で蒸しパンと合いそうだった♡

お口直しは甘夏のシャーベット。刻んだ甘夏のピールでより爽やかに。

オマールの次のメイン、A5黒毛和牛ステーキ。お肉は新潟産のランプ。

鉄板で寝かしながらゆっくり焼き上げたお肉は柔らか。

ワイン塩、腐乳(チャイニーズチーズ)、干鍋醤(ガンゴウジャン〜発酵唐辛子)を、好みで使っていただく。

〆は陳麻婆豆腐か海鮮炒飯。

両方、の場合は+\1000でOKとのこと。

辛さの調節もリクエストできるし、大盛りも可能とのことで、ひとつずつを多めに作っていただいてシェアすることに。

陳麻婆豆腐はシェアする関係で唐辛子は少なめで。山椒が効いてしっかり美味しい♡

海鮮炒飯も貝柱がたっぷり、旨味たっぷりで美味しい!

デザートは杏仁豆腐。温かい烏龍茶と。

烏龍茶はオカワリ可能。

少なめだけれど濃厚な杏仁豆腐、良い。

全体的に、北京ダック、オマール海老に鮑、和牛と少しずつ色々食べることが出来て満足度高い!

麻婆豆腐も炒飯も美味しかったし、どれもすごく良かった!!』(あんよ♪さん)

北京ダック 出典:_34_mhさん

『平日のディナー利用。

横浜にモダン中華のお店がオープンしたとのことでお邪魔しました。

横浜駅からは徒歩6分ほど。

ガチャガチャした印象の駅からは少し離れているのでちょっと安心。

席はL字型のカウンター席。

オープンキッチンなので見応えがあります。

シェフ含め皆さん雰囲気は柔らかく、どこかアットホームな雰囲気。

コースはショートコースもありましたがもちろんフルで。

最初に丁寧に油をかけて仕上げた北京ダックを見せてくれました。こちらは後でのお楽しみ♡

〜鳳凰コース〜 税込\15,000

◆ピータンと豆腐のすり流し

練りゴマソース 食べるラー油

◆ウンパイロ

豚しゃぶ、香味だれ、きゅうり

◆ヨダレ手毬鮨

◆姫サザエの煮貝

葱と葱油

◆北京ダック

◆金華とろイワシの紹興酒漬け

青山椒

◆大根餅

わさび菜、青クラゲ、花鰹

◆鴨の宮保ソース

酸味のある醤油ベースのソース

鴨は低温調理

◆上湯スープ

金貨ハムで出汁をとる、筍

◆空芯菜と春ごぼうの蝦醤炒め

◆鮑の焦香バターソース

◆オマールエビチリ

◆フカヒレ白湯

◆甘夏のシャーベット

◆A5ランク黒毛和牛ステーキ

四川省のガンゴウジャン 発酵唐辛子

チャイニーズチーズ

ワイン塩

福島のランプ

◆〆

・陳麻婆豆腐

・海鮮炒飯

・炸醤麺

◆杏仁豆腐

少量多皿のコース内容ですが、圧巻の品数!

そしてひと品ひと品わりとボリュームがあったのでお腹いっぱいになりました!

所々和のエッセンスを取り入れられた素晴らしい料理たちでした。

飲み物はワイン、日本酒、焼酎、紹興酒など種類豊富。

私は紹興酒がお気に入りです。ワインの種類も多かったのでワイン好きにもおすすめ。

終始和やかな雰囲気で大満足でした!

オープンしたてなのでこれからさらにブラッシュアップされるでしょう』(_34_mhさん)

※価格は税込。

※中学生以下のお客様の入店はお断りしております。

※強い香りの香水はご遠慮ください。

<店舗情報>◆中華鉄板 上上住所 : 神奈川県横浜市西区北幸2-10-21 横浜太陽ビル 2FTEL : 050-5596-3998

文:佐藤明日香

