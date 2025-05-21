ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢7·î´üÌÚÍË·à¾ì¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤Ç¼ç±é¡¡Snow Man ¥é¥¦ー¥ë¤¬½é¤Î¥Û¥¹¥ÈÌò¤Ë
¡¡ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Snow Man¤Î¥é¥¦ー¥ë¤¬¶¦±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤¬¡¢7·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ìÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¥é¥¦ー¥ë¤ÏÆüËÜ±Ç²è¤ÎÊÄºÉÀ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¥á¥ë¥¯¥Þー¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡¡¼ã¤¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬Êü¤Ä¤â¤Î
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Âç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤ò±Û¤¨¤Æ¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£·ø¤¤²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤Þ¤¸¤á¤¹¤®¤ë¹â¹»¶µ»Õ¡¦¾®Àî°¦¼Â¤¬¡¢Ê¸»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Û¥¹¥È¡¦¥«¥ò¥ë¤Ë¸ÀÍÕ¤ä¼Ò²ñ¤ò¶µ¤¨¤ëÈëÌ©¤Î¡È¸Ä¿Í¼ø¶È¡É¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¼¡Âè¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈãÈ½¤äÈóÆñ¡¢Áþ¤·¤ß¡¢¼»ÅÊ¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯2¿Í¤ò½±¤¦¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»äÎ©¥Ô¥¨¥¿¥¹½÷³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»°ªÁÈ¤ÎÃ´Ç¤¤Ç¸½¹ñ¶µ»Õ¡¦¾®Àî°¦¼Â¡£¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Ï±ï±ó¤¤¤Û¤É¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä²ÈÄí¤Ë°é¤Á¡¢¿Æ¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£Éã¿Æ¤Ë´«¤á¤é¤ìÊì¹»¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤ÈÎ¾¿Æ¤Î¤¤¤¤¤Ê¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¿µ½Å¤ÊÀ³Ê¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°²á¤®¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢²áµî¤Ë°ìÅÙ¡¢Âç¤¤Ê²á¤Á¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Îø°¦ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï±ü¼ê¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î¾Ò²ð¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¤ª¤Ä¤¤¢¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤êÈà¤«¤é¥×¥í¥Ýー¥º¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÎÈ¯¸À¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ëÀá¤¬¤¢¤êÀè¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·ÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Éã¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ö·ëº§¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ê¤é¤°¤º¤°¤º¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ë¹â¹»¤Ç¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤ÊÊÝ¸î¼Ô¤â¤¤¤ë¾å¡¢¼ø¶È¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤º³ØµéÊø²õ¤Î´íµ¡¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¡É¤ÈÃ²¤¯Æü¡¹¤ÎÃæ¡¢°¦¼Â¤Î¸µ¤Ë¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬°ÆÁ¤Ê¥Û¥¹¥È¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Ï¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢À¤³¦¤¬°ìÊÑ¤·¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥é¥¦ー¥ë¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖTHE JOKER¡×¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¥Û¥¹¥È¡¦¥«¥ò¥ë¡£Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÄï¤¬¤¤¤ë¡£²ÈÄí´Ä¶¤¬À°¤ï¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ê³Ø¶È¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÁÌ³¶µ°é¤âÂç¤·¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤«¤é¤Î°¦¾ð¤â¤¢¤Þ¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Á»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤ò¤Ï¤¸¤áÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¡£µÒ¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ÏÅÅÏÃ¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¿Í¤Ê¤Ä¤Ã¤³¤¤¾Ð´é¤È¥Èー¥¯¥¹¥¥ë¤òÉð´ï¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖTHE JOKER¡×¤ÎNo.7¤Þ¤Ç¾å¤Ã¤Æ¤¤¿¡£No.1¥Û¥¹¥È¤Î¤Ä¤Ð¤µ¤Ë²£¤ä¤ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½÷À¤òÁê¼ê¤ËÆü¡¹É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢°¦¼Â¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¹â¹»À¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ¶¤ê¥«¥ò¥ë¤Î¸µ¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤½¤ì¤â¥«¥ò¥ë¤ÎµÒ¤À¤Ã¤¿¡£¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÀ¸ÅÌ¤òÏ¢¤ìÌá¤¹¤¿¤á¤ËÅ¹¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿°¦¼Â¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤È¤â¤¦2ÅÙ¤ÈÏ¢Íí¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ëÇ°½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤º¤ËÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬°¦¼Â¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥é¥¦ー¥ë¤ÏËÜºî¤Ç¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½é¤Î¥Û¥¹¥ÈÌò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¸½Ìò¥Û¥¹¥È¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¥Û¥¹¥ÈÌò¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤È²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÌÚÂ¼¤È¥é¥¦ー¥ë¤ÎÌò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â½é¸ø³«¡£Ãë¤Î³Ø¹»¤Ë¤¤¤ë°¦¼Â¡¢Ìë¤Î¥Í¥ª¥ó³¹¤Ë¤¤¤ë¥«¥ò¥ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë2¿Í¡£¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¿¿µÕ¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤ë2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ÇÉÁ¤¯ËÜºî¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¡Ê2003Ç¯10·î´ü¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡¢¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê2014Ç¯～2022Ç¯¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿°æ¾åÍ³Èþ»Ò¤¬Ã´Åö¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï2014Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØÃë´é～Ê¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á～¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¤ä¡ØÃë´é¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç°æ¾å¤È¶¦¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿À¾Ã«¹°¡£¶áÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¡Ê2023Ç¯4·î´ü¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2024Ç¯10·î´ü¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿À¾Ã«¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡Ø¥Ê¥ó¥ÐMG5¡Ù¡Ê2022Ç¯4·î´ü¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Ö¥ëー¥âー¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê2024Ç¯4·î´ü¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿·ª¸¶ºÌÇµ¡£ÌÚÂ¼¡¢¥é¥¦ー¥ë¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢·ª¸¶¤Ï¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦À¤³¦¤òÀ¸¤¤ë°¦¼Â¤È¥«¥ò¥ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤½¤Î¾¯¤·¤º¤Ä¾¯¤·¤º¤Ä°¦¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÄÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¥é¥¦ー¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯ÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ê¾®Àî°¦¼ÂÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æ¾åÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ÈÆ±»þ¤ËÄìÃÎ¤ì¤Ì¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âÎø°¦¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ªÏÃ¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤´±ï¤ò´¶¤¸Æó¤ÄÊÖ»ö¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¡¢±é¤¸¤ë°¦¼Â¤Î°õ¾Ý´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤¿Í¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï°¦¼Â¤Û¤ÉÊª»ö¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¼þ¤ê¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¤ÆÌòºî¤ê¤Ï¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£À¾Ã«¡Ê¹°¡Ë´ÆÆÄ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤È¤¡È¥µ¥¤¥â¥ó¡õ¥¬ー¥Õ¥¡¥ó¥¯¥ë¤Î¥¹¥«¥Ü¥í¥Õ¥§¥¢¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤«¤Ê¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢²¿¤«¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò½Å¤Í»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬Âô»³¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤µ¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÁÆ¬¤«¤é´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤µ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÀ¾Ã«¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É¤Ë¤«¤«¤ë¤È¤É¤³¤«¥¯¥¹¥Ã¤È¤â¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢À¾Ã«´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¥é¥¦ー¥ë¤Î°õ¾Ý¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ê¤É¥»¥ó¥¹¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Æ´ïÍÑ¤ÊÊý¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆü°¦¼Â¤È¥«¥ò¥ë¡¢2¿Í¤À¤±¤Î¥·ー¥ó¤ò½é¤á¤Æ»£±Æ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âÅØÎÏ²È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£10Ê¬°Ê¾å¤ÎÄ¹²ó¤·¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¼¡¡¹¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤È¤Æ¤â¿´¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¦ー¥ë¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëµå¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¡¢»ä¤âË¤«¤Ê¿´¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¤³¤ì¤«¤é¤¬¸«¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·ー¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤¬½ÐÍè¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Ã¯¤â¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢Â¾¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¼ºÇÔ¤ä½ý¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö¤òÁ´Éô¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òµá¤á¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÍË¤è¤ë10»þ¡¢¤ªÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¿´¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¡¢ÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥é¥¦ー¥ë¡Ê¥«¥ò¥ëÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëµÓËÜ¤Î°æ¾å¡ÊÍ³Èþ»Ò¡Ë¤µ¤ó¤ä´ÆÆÄ¤ÎÀ¾Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âËÍ¤¬Ì´Ãæ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Û¥¹¥È¤ÎÌò¤È¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ëÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¡¢±é¤¸¤ë¥«¥ò¥ë¤Î°õ¾Ý¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë°¦¼Â¤µ¤ó¤â¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥«¥ò¥ë¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÍÊªÁü¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¡¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ò¥ë¤Ï°é¤Á¤Î°¤¤¥Û¥¹¥È¤ÇÌî¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¥Ô¥å¥¢¤µ¤òÈë¤á¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£À¾Ã«´ÆÆÄ¤È½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤«¤éÀ¾Ã«´ÆÆÄ¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ª·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢º£¡¢Á´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ËÍ¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤Î°õ¾Ýº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¸¬µõ¤ÊÊý¤Ç¡¢Ç¯²¼¤ÎËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Áá¤¯¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿¶õµ¤´¶¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤È²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Î©¾ì¤äÇ¯Îð¡¢À¸¤¤Æ¤¤¿´Ä¶¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°Û¤Ê¤ë°¦¼Â¤È¥«¥ò¥ë¤¬¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¶á¤Å¤±¤Ð¶á¤Å¤¯¤Û¤É¡¢È¿È¯¤·¤¿¤ê¿´¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£ËÍ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¡È¤¤¤äÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¡É¡È¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤Ê¤è¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÎø°¦¤Ë¹ÎÄêÇÉ¤«¡¢ÈÝÄêÇÉ¤«¡¢¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£·ª¸¶ºÌÇµ¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡È¹â¹»¶µ»Õ¤È¥Û¥¹¥È¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¤È°æ¾å¤µ¤ó¤«¤é½é¤á¤Æ¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿»þ¡¢¶ØÃÇ¡©¡¡¥É¥í¥É¥í¡©¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ËÜºî¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀÚ¤Ê¤¯À¡¤ó¤ÀÉÔ´ïÍÑ¤Ê°¦¤ÎÊª¸ì¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑ¤ä³ØÎò¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³Êº¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÊ¬ÃÇ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¹â¤¤ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤æ¤¯2¿Í¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°¦¼Â¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤¬¸Î¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬²¼¼ê¤¯¤½¤Ê¹â¹»¶µ»Õ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÄ¥¤ê¤Ä¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¥·¥ã¥ó¤È¿¤Ó¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÇØ¶Ú¤«¤é¡¢¡ÈÀµ¤·¤¯¤¢¤é¤Í¤Ð¡É¤È»×¤¦°¦¼Â¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥é¥¦ー¥ë¤µ¤ó±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥«¥ò¥ë¤Ï¡¢Ìë¤ÎÀ¤³¦¤ò¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë±Ë¤¤¤Ç¤¤¿¥Û¥¹¥È¡£»þÀÞ¤Õ¤È¸«¤»¤ëÍ«¤¤¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¡¢°¦¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤¬³À´Ö¸«¤¨¶»¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Á´¤¯°ã¤¦À¤³¦¤òÀ¸¤¤ë°¦¼Â¤È¥«¥ò¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤½¤Î¾¯¤·¤º¤Ä¾¯¤·¤º¤Ä°¦¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÄÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¥é¥¦ー¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯ÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÆñ¤·¤¯¶ì¤·¤¯¹¬¤»¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢2¿Í¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡£Áá¤¯»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡ª¡¡°æ¾å¤µ¤ó¡¢À¾Ã«´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀº±Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¡¢¤½¤·¤ÆÌÚÂ¼¤µ¤ó¡¢¥é¥¦ー¥ë¤µ¤ó¤Û¤«¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊª¸ì¤Î³¤¤ò±Ë¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë