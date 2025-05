町中華専門家が厳選。東京で食べるべき「中華オムライス」10選

町中華専門家の曾茂さんが選ぶ、東京で食べるべきいちおしの中華オムライスをご紹介します。

ガツンと濃い味と食べ応え抜群のボリュームで、洋風オムライスとは一線を画す「中華オムライス」。町中華専門家である曾茂さんに、都内で食べられるおすすめの中華オムライスを教えていただきました。奥深い中華オムライスの魅力に、あなたもきっと沼るはず!

1. 勝楽(三河島)

「オムライス」750円 出典:tmtm710さん

町中華で昔ながらのオムライスを食べたければ、まずはここに行くべき。薄焼き卵でふんわり包んだ懐かしさを感じるビジュアル。玉ねぎの甘さをまとったケチャップライスはまさに王道のオムライスと言えるでしょう。

2. 五芳斉(神楽坂)

「オムライスと半ラーメン」900円 出典:gakufuya3さん

シンプルなケチャップライスに、とろふわ卵を覆わせたオムライスは完成度が高く、常連にも人気の一品。さらに、半ラーメンか半ワンタンとのセットで提供されることが多く、ボリューム満点な上に、セットで900円(2025年2月時点)という手頃な価格で提供されており、コストパフォーマンスの高さも魅力の一つです。

3. 丸亀飯店(板橋本町)

「オムライス」850円 出典:Sasamiさん

米料理であると共に、卵料理でもあるオムライス。こちらのオムライスは1人前に卵を4〜5個分使っており、どの角度からスプーンを入れても必ず卵とケチャップライスを一緒に楽しめます。さらに、オムライスを頼むと無料で「ラーメン」か「ワンタン」か「スープ」が選べるドカ盛りハイコスパ町中華!

4. 共栄軒(上板橋)

「オムライス」700円 出典:ゆ〜すけさん

町中華オムライスのソースには「ケチャップ」が採用されることが多いですが、こちらは特製の味噌風味デミグラスソースがたっぷりとかかっており、自家製チャーシューを具材に使っているのが特徴。プレートには生野菜のサラダも添えられ、見た目にも華やか。町中華らしさと洋食のエッセンスが融合した、ボリューム満点の一皿です。

5. 永新(宮ノ前)

「オムライス」1,000円 写真:お店から

卵の硬さは人それぞれ好みがありますよね。こちらのオムライスは「薄焼きだけどトロトロ」を好む方におすすめ。絶妙に火を通した卵がケチャップライスを覆い、少し酸味のあるドレッシングがかかったキャベツと一緒に頬張ると、驚くほど爽やかでスプーンが止まらなくなります。

6. 宝亭(西葛西)

「オムライス」800円 出典:やまねこちゃんさん

しっかりパンチのあるオムライスを食べたければ、宝亭はまさにその代表格。キリッと濃いめのケチャップライスは、ほのかに中華スープのうまみも感じます。薄焼き卵の上にはたっぷりケチャップもかかっており、味、ボリューム共に満足感の高い一品です。

7. 朋友(糀谷)

「オムライス」860円 出典:びびちゃさん

地元で長年愛される老舗で、五目チャーハンが名物の町中華。チャーハン同様に、オムライスも卵と米を使う料理なので「チャーハンの名店は100%オムライスもうまい」という、確かな方程式が存在します。鶏肉がゴロゴロ入ったケチャップライスと薄焼き卵で、酸味よりもうまみがしっかり表現されたオムライスです。

「オムライス」1,330円 出典:ツイストマンさん

創作料理も豊富で、メニューを選ぶのが楽しくなってしまう町中華。こちらのオムライスは自家製のネギ油で仕上げており、味全体に深みが増しています。活気があり居心地が良いのも、オムライスのうまさを引き立てる重要な調味料でしょう。

9. 楽楽(菊川)

「オムライス」840円 出典:ダブルりょうちゃんさん

創業90年以上という東京のレジェンド町中華の一つ。こちらではド王道の町中華オムライスが楽しめます。優しいケチャップ味、添えられた福神漬けが歴史を感じさせます。流行りの「ぱっかーんオムライス」に若干胃もたれしてしまっている中高年には、ぜひこちらのオムライスを薦めたい。

10. クサカ亭(中村橋)

「オムライス」750円 出典:セイラライッさん

料理に使うおろし生姜や刻みニンニク、甜麺醤などどれも手作りにこだわった町中華。玉ねぎやゴロゴロ肉を合わせたケチャップライスはしっかりとした味付けで、提供された瞬間にビビってしまうほどのデカさです。薄焼き卵とたっぷりかかったケチャップが病みつきになるガッツリ系オムライス。

※価格は税込です。

教えてくれた人

曾 茂(そう しげる)

「肉汁水餃子 餃包 六本木交差点」を経営する株式会社アールキューブ代表。幼い頃から両親が町中華を営んでおり、これまで訪れた町中華は1,000店以上。日本テレビ『行列のできる相談所』に町中華専門家として出演。28万人超えのYouTubeチャンネル『Gyoza Quest 毎日餃子TV』で全国の飲食店を紹介。

文:曾 茂、食べログマガジン編集部

