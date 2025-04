音楽フェス「ライブアヅマ 2025」福島あづま球場で開催、出演者＆チケット情報

野外音楽フェス「ライブアヅマ(LIVE AZUMA) 2025」が、2025年10月18日(土)・19日(日)に福島・あづま総合運動公園 / 福島あづま球場にて開催される。

野外音楽フェス「ライブアヅマ」とは?

2022年に初開催された「ライブアヅマ」は、東北・福島の地で行われている新たな音楽フェス。開放感あふれる福島あづま球場を舞台に、多彩なジャンルの人気アーティストたちがライブを披露する。

RIP SLYMEやWEST.、レキシら出演

2025年も、4MC+1DJのオリジナルメンバーでの活動再開が発表されたRIP SLYME(リップ・スライム)や、2024年のライブツアーでは計約80万人を動員した大阪・兵庫出身のアイドルグループWEST.(ウエスト)、圧倒的な個性とポップさ、確かな音楽スキルでファンを魅了するレキシ、代表曲の「幾億光年」が自身初の累計4億回再生を突破したOmoinotake(オモイノタケ)ら人気アーティストたちの出演が決定している。

出演アーティスト

■10月18日(土)

HEY-SMITH / Omoinotake / レキシ / Saucy Dog / 柴田聡子 (BAND SET) / THE ORAL CIGARETTES

...and more



■10月19日(日)

chelmico / Dragon Ash / 04 Limited Sazabys / in-d / 礼賛 / RIP SLYME / 湘南乃風 / WEST.

...and more



※第2弾発表出演アーティスト。

開催概要

「ライブアヅマ 2025」

開催日:2025年10月18日(土)・19日(日)

会場:あづま総合運動公園 / 福島あづま球場(福島県福島市佐原字神事場1番地)

時間:開場 10:00 / 開演 11:00(予定)

チケット

■イープラス2次チケット先行受付(抽選)

受付期間:4月22日(火)12:00〜5月6日(火)23:59

価格:

・入場券

2日通し券 22,500円

1日券 12,000円

2日通し券(スタンド席付) 26,000円

1日券(スタンド席付) 14,000円

・中高生入場券

2日通し券 14,000円

1日券 7,900円

2日通し券(スタンド席付) 17,500円

1日券(スタンド席付) 9,900円

※その他駐車券、駐車券付セット券などあり。

外部サイト