AI企業のOpenAIがX(旧Twitter)やMetaと同じくソーシャルネットワークサービス( SNS )を展開する可能性があると、IT系ニュースサイトのThe Vergeが報じました。プロジェクトはまだ初期段階ですが、ChatGPTによる画像生成に焦点を当てた社内プロトタイプが開発されており、ソーシャルフィード機能を備えているとのことです。

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want— Sam Altman (@sama) February 10, 2025

ok fine maybe we'll do a social app https://t.co/663VkHN4qB— Sam Altman (@sama) February 27, 2025

OpenAI is building a social network | The Vergehttps://www.theverge.com/openai/648130/openai-social-network-x-competitorOpenAI is working on X-like social media network, the Verge reports | Reutershttps://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/openai-is-working-x-like-social-media-platform-verge-reports-2025-04-15/OpenAI is reportedly developing its own X-like social media platform | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/04/15/openai-is-reportedly-developing-its-own-x-like-social-media-platform/The Vergeが複数の情報筋から得た話によると、OpenAIのサム・アルトマンCEOは SNS 開発プロジェクトに関するフィードバックを社外の関係者に非公式に求めているとのこと。OpenAIが SNS を独立したアプリとしてリリースするのか、それともChatGPTに統合するのかは不明です。大量のデータを使って大規模言語モデルを開発するOpenAIにとって、 SNS は「ユーザーから学習用データを集めるための強力な手段」となります。実際に、自前の SNS を運営するXやMetaは、自社の SNS で集めた膨大なデータをAIの学習に用いており、リアルタイムなデータをAIの学習に利用できるのが強みとなっています。The Vergeは、OpenAIが新たに SNS を立ち上げることになれば、OpenAIの共同設立者でxAIのCEOを務めるイーロン・マスク氏とアルトマンCEOの関係はさらに悪化するだろうとみています。2025年2月にマスク氏がOpenAIの非営利部門を97億4000万ドル(約1兆4000万円)で買収することを提案した際、アルトマンCEOは「結構ですが、もしお望みならTwitterを97億4000万ドルで買います」とコメントするなど、冗談を交えつつマスク氏と対立する姿勢を示しました。また、The Vergeは、OpenAIが SNS 市場に参入すればMetaとの衝突も加速するだろうと指摘。2025年2月にMetaがOpenAIのChatGPTに対抗するチャットAIアプリを計画していると報じられた時には、アルトマンCEOはXで「わかりました、ソーシャルアプリを作るかもしれません」とコメントしています。もちろん、OpenAIは多くのプロジェクトを抱えており、まだ初期段階であろう SNS 開発プロジェクトが実現するかどうかは不明です。しかし、OpenAI内で SNS 開発が検討されているということは、企業の成長がますます期待されている時期にOpenAIが事業拡大を真剣に考えていることを示しているとThe Vergeは指摘しました。なお、The Vergeは SNS 開発の件についてOpenAIの広報担当者に回答を求めましたが、記事作成時点では回答が得られなかったそうです。