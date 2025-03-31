2025Ç¯ÅÙ¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¸õÊäÃË½÷³Æ4Áª¼ê¤¬·èÄê¡ª ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÐ°æÈþ¼ù¤¬º£Ç¯¤âÁª½Ð¡ª
¡¡31Æü¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJVA¡Ë¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤ÎÃË½÷¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¸õÊäÁª¼ê¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£JVA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï髙¶¶¹ª¡Ê33¡Ë¡¢ÃÓÅÄÈ»Ê¿¡Ê32¡Ë¡¢¹õÀî³¡¡Ê30¡Ë¡¢°ÂÃ£Î¶°ì¡Ê24¡Ë¤Î4Ì¾¡£½÷»Ò¤Ï´Ý»³¼Óµ¨¡Ê33¡Ë¡¢¼ÆËãÈþ¡Ê29¡Ë¡¢Â¼¾åÎé²Ú¡Ê28¡Ë¤ÈºòÇ¯¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÐ°æÈþ¼ù¡Ê35¡Ë¤Î4Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÃË½÷¤È¤â¤ËÁ´Áª¼ê¤¬ºòÇ¯ÅÙ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙºÇ½é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ï¡¢4·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¥Óー¥Á¥Ä¥¢ー¥Ì¥Ð¥ê¥ªー¥×¥ó¡£ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤«¤é¤ÏÃË»Ò¤Î¹õÀî/°ÂÃ£¥Ú¥¢¡¢½÷»Ò¤Î¼Æ/Â¼¾å¥Ú¥¢¡¢´Ý»³/ÀÐ°æ¥Ú¥¢¤¬½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Óー¥Á¥Ð¥ìーÃË½÷ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¢¥ó¥Àー»á¤È¶¦¤Ë¡¢11·î14Æü～23Æü¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ä¡¢³«ºÅÆüÄø¤¬¸½ºßÌ¤Äê¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÂåÉ½»ØÄê´ü´Ö¤Ï1Ç¯´Ö¡Ê2025Ç¯4·î1Æü～2026Ç¯3·î31Æü¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢´üÃæ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁª¼êÄÉ²Ã¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£