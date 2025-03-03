“ガキ使”発、浜田雅功「結果発表オーディション」から誕生したアルバム完成
バラエティ番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日本テレビ系）にて昨年開催された、ダウンタウン・浜田雅功の「結果発表オーディション」から誕生したアルバム「結果発表 of BEST ALBUM」が、3月9日より、各種音楽配信サービスで配信開始となった。
今年で大ヒット曲「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント」が誕生してから30年が経ち、新たな時代のヒットソングを狙うため、参加者は全員同じ「結果発表」のタイトルでオーデイションに参加。
浜田へのリスペクトに溢れた渾身の曲が続々登場し、個性爆発の衝撃ソングが続々誕生したこのオーディションは、SOPHIA・松岡充が審査員を務め、レベルの高い戦いの中、AMEMIYA、黒沢かずこ、ジェラードンの3組が合格。
さらに、オーディションで好成績を残した月亭方正、ロバート秋山、どぶろっく、エハラマサヒロを加えて、浜田雅功初のアルバム「結果発表 of BEST ALBUM」が完成した。
☆収録曲
「結果発表 浜田雅功×AMEMIYA」
作詞：AMEMIYA 作曲：AMEMIYA、松田ナオト
「結果発表〜見えた景色は一つじゃなくて〜 浜田雅功 and 黒沢かずこ」
作詞：黒沢かずこ 作曲：鎌田雅人
「結果発表〜Chill Day〜 浜田雅功 with ジェラードン」
作詞：ジェラードン 作曲：遠藤航星
「結果発表〜大阪レゲエVer〜 エハラマサヒロ」
作詞：エハラマサヒロ 作曲：エハラマサヒロ、シクラメン電球、多田翔平
「結果発表〜DOCCHI〜 どぶろっく」
作詞：どぶろっく 作曲：どぶろっく
「結果発表〜KEKKA HAPPEER〜 秋山竜次」
作詞：秋山竜次 作曲：秋山竜次、 hisakuni（SUPA LOVE）
「結果発表〜japanese mandrill〜 月亭方正＆浜田雅功結果発表オールスターズ」
作詞：月亭方正、松岡充 作曲：松岡充
今年で大ヒット曲「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント」が誕生してから30年が経ち、新たな時代のヒットソングを狙うため、参加者は全員同じ「結果発表」のタイトルでオーデイションに参加。
さらに、オーディションで好成績を残した月亭方正、ロバート秋山、どぶろっく、エハラマサヒロを加えて、浜田雅功初のアルバム「結果発表 of BEST ALBUM」が完成した。
☆収録曲
「結果発表 浜田雅功×AMEMIYA」
作詞：AMEMIYA 作曲：AMEMIYA、松田ナオト
「結果発表〜見えた景色は一つじゃなくて〜 浜田雅功 and 黒沢かずこ」
作詞：黒沢かずこ 作曲：鎌田雅人
「結果発表〜Chill Day〜 浜田雅功 with ジェラードン」
作詞：ジェラードン 作曲：遠藤航星
「結果発表〜大阪レゲエVer〜 エハラマサヒロ」
作詞：エハラマサヒロ 作曲：エハラマサヒロ、シクラメン電球、多田翔平
「結果発表〜DOCCHI〜 どぶろっく」
作詞：どぶろっく 作曲：どぶろっく
「結果発表〜KEKKA HAPPEER〜 秋山竜次」
作詞：秋山竜次 作曲：秋山竜次、 hisakuni（SUPA LOVE）
「結果発表〜japanese mandrill〜 月亭方正＆浜田雅功結果発表オールスターズ」
作詞：月亭方正、松岡充 作曲：松岡充