ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。2月23日(日・祝)の放送のテーマは「レッツ リッスン!『音楽・ミュージック』タイトルソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ



今回のハピクロは「レッツ リッスン!『音楽・ミュージック』タイトルソングTOP10」をテーマにカウントダウン形式で楽曲を紹介しました。・1位:ポルノグラフィティ「ミュージック・アワー」・2位:サカナクション「ミュージック」・3位:安室奈美恵「Stop the music」・4位:サザンオールスターズ「My Foreplay Music」・5位:マドンナ「MUSIC」・6位:V6「MUSIC FOR THE PEOPLE」・7位:岡崎体育「MUSIC VIDEO」・8位:Wink「Sexy Music」・9位:イエロー・マジック・オーケストラ「音楽」・10位:SEKAI NO OWARI「Fight Music」今回の「レッツ リッスン!『音楽・ミュージック』タイトルソングTOP10」は、ポルノグラフィティの「ミュージック・アワー」が、2位以下に3倍以上の差をつけ、断トツの票数でTOPという結果となりました。ランクインした曲の多くに共通しているのは、音楽そのものに対する深い愛情や敬意を表し、「聴いてくれるリスナーの心に触れる音楽を作っていきたい」という強い想いを歌詞で描いている点です。見事1位に輝いた「ミュージック・アワー」は、その想いを“キミが夢を願うから、ミュージシャンも張り切っちゃうんだよ!”と晴れやかに楽しく明言していることに、人気が集中したのではないでしょうか。これからも、たくさんの素敵な音楽との出会いに期待したくなる曲が揃ったTOP10となりました。次回3月2日(日)の放送テーマは「言葉じりシリーズ第3弾!『エフ・ユー・エル! 〇〇ful』ソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹