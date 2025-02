TUBEが2025年6月1日に、デビュー40周年を記念したハワイ公演『TUBE 40th Anniversary Live TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2025.6.1 at Tom Moffatt Waikiki Shell Hawaii』を開催する。

2023年の横浜スタジアム公演でサプライズ発表された本公演。TUBEにとってハワイは縁深い場所だ。“夏”や”海”といったテーマを歌い続けてきたTUBEだが、「いいじゃん・ハワイアン」、「LANI KAI~天国の海~」など、ハワイをテーマした楽曲も数多く制作している。ハワイでのレコーディングも彼らにとって定番であり、TUBEにとってハワイは言わば第2のふるさとのような場所なのだ。そんなTUBEがハワイでライブを行うのは今回で3度目。15回目のデビュー記念日となった2000年の6月1日にはアロハスタジアムにて『Live Around Special June.1.2000 in Aloha Stadium』を開催。

TUBE初となったこのハワイ公演では、コンサートを記念して当時のハワイ州知事が同日を“TUBE DAY”と定めるなど、現地も巻き込んでの一大イベントとなった。今回の公演はTUBEにとって20年ぶりのハワイ公演。40周年という節目を縁深いハワイで祝う、バンドにとってもファンにとっても大切なライブとなりそうだ。

日本人のキャリアアーティストによるハワイ公演と言えば、2018年9月にB'zが開催した『B'z PARTY Presents B'z Pleasure in Hawaii』が思い浮かぶ。ファンクラブ限定イベントの一環として開催された本イベントは、日本国内においてもライブビューイングが開催されるなど話題を呼んだ。

B'zはそれ以前にも2002年にアメリカのサンディエゴやロサンゼルス、2003年にはラスベガス、サンフランシスコ、シアトル、バンクーバーといった北米ツアー、2012年にはニューヨークやトロントなどを含む全米ツアーと、定期的に海外でのライブを開催している。しかし、この『B'z Pleasure in Hawaii』はファンクラブイベントということもあり、ライブ前日にはメンバーによるトークイベントが催されるなど、ファンへの感謝を伝えるという側面の強いイベントとなった。

L'Arc~en~Cielは2012年にワールドツアー『L'Arc~en~Ciel 20th L'Anniversary WORLD TOUR 2012』を開催。そんな日本国外の10都市、国内の3都市を巡った後のワールドツアーの締めくくりとして選ばれたのはハワイ・ホノルルだった。ワールドツアーを精力的に巡ったL'Arc~en~Cielを労るべく、日本からはもちろん世界各国から熱狂的なファンが集うライブとなった。

ライブ終盤には当時のホノルル市長がステージに登場し、ワールドツアーの最終公演をホノルルで開催したことや日本とハワイの友好関係をラルクが一層深めたことへの感謝を伝えるとともに、このライブが開催された5月31日をホノルル市の“L'Arc~en~Cielの日”に制定したことをサプライズ発表。オーディエンスはもちろんバンドメンバーをも驚かせる一幕もあったという。ライブ翌日にはファンクラブ会員限定のイベントが開催されるなど、B'zと同じく、こちらもファンへの感謝を伝えるライブとなった。

■嵐はデビュー会見を行った地で15周年記念ライブ開催 ドリカム、安室奈美恵らも

嵐は2014年に15周年を記念したライブ『ARASHI BLAST in Hawaii』をオワフ島のリゾートエリアであるコオリナ・リゾート&マリーナの特設会場にて開催。嵐とハワイと言えば、1999年9月のデビュー記者会見が開催されたのがハワイ・ホノルル沖のクルーズ客船だった。彼らにとってハワイは結成、そしてCDデビューを発表した大切な場所だ。その後も2002年にはハワイ州のキャンペーンサポーターを務めたり、ファンイベントをハワイにて開催するなど、その後のキャリアにおいて切っても切れない縁のある土地となった。先述した『ARASHI BLAST in Hawaii』ではライブの1曲目、そしてアンコール最後にもデビュー曲である「A・RA・SHI」を披露するなど、デビュー記者会見を行ったハワイという土地に対する嵐の思いを窺い知れるだろう。

ほかにも、2015年にはDREAMS COME TRUEがオアフ島にて吉田美和の50歳を祝うライブイベント『スカパー!Super Live DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャジャジャ~ン♪ え、50?!』を、安室奈美恵は2000年にワイキキにて自身の出身地である沖縄からハワイへの移民100周年を記念する『安室奈美恵 Live In Hawaii “Big Wave Honolulu”』を、BEGINは2014年に安室と同じく自身の地元である沖縄とゆかりの深いハワイにて悲願の単独公演『BEGIN Yafaiian Music Concert 2014 in HAWAII』を開催するなど、これまでもハワイでは多数の日本人アーティストによる音楽イベントが催されてきた。

近年では若手アーティストが海外で大規模な音楽イベントを成功に収めるなど、日本人アーティストによる海外公演に注目が集まっている。一方で、国内アーティストにとってのハワイ公演というのは、日本のファン、そして海外のファンとの交流や絆を深めるための側面が強いように思う。また日本とも関係の深いハワイという土地だからこそ、音楽を通して地元住民や自治体ともより親密な関係を築くこともできるのではないだろうか。6月のTUBEによるハワイ公演でも、彼らの音楽が日本とハワイを繋ぐ架け橋となってくれそうだ。

(文=ふじもと)