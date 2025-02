藤井風が、編曲＆監修！オフィシャル・ピアノスコア、藤井風『HELP EVER HURT NEVER』待望の重版が完成

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■藤井風本人からの演奏アドバイスも掲載!

藤井 風のオフィシャル・ピアノスコア『HELP EVER HURT NEVER』の重版が完成し、2月上旬より全国の楽器店、書店等で販売が開始される。

このスコアは掲載されている洋楽曲の権利の関係により、しばらく品切れ状態が続いていたロングセラーアイテムで、アルバム『HELP EVER HURT NEVER』の収録曲全曲を収載。各曲<ピアノ・ソロ>と<ピアノ弾き語り>の2タイプの譜面が掲載されている(ピアノ・ソロ譜は歌メロを含めたピアノアレンジ、ピアノ弾き語り譜は歌の伴奏をピアノアレンジ)。

どちらのアレンジも藤井 風自身が編曲・監修し、本人からの演奏アドバイスも掲載。さらに、カバー曲「Close To You / Carpenters」「Shape Of You / Ed Sheeran」「Time After Time / Frank Sinatra」の完全コピー譜面がボーナス収載。藤井 風の魅力をより感じることができるスコアとなっている。

【収載楽譜】※<ピアノ・ソロ譜>と<ピアノ弾き語り譜>の2タイプの楽譜を掲載

「何なんw」

「もうええわ」

「優しさ」

「キリがないから」

「罪の香り」

「調子のっちゃって」

「特にない」

「死ぬのがいいわ」

「風よ」

「さよならべいべ」

「帰ろう」

【ピアノ弾き語りボーナススコア】

「Close To You / Carpenters」

「Shape Of You / Ed Sheeran」

「Time After Time / Frank Sinatra」

書籍情報

2020.09.30 ON SALE

オフィシャル・ピアノスコア 藤井 風『HELP EVER HURT NEVER』

※重版分、2025年2月上旬より発売

リリース情報

2020.05.20 ON SALE

ALBUM『HELP EVER HURT NEVER』

2024.12.25 ON SALE

Blu-ray『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』

2024.12.25 ON SALE

ALBUM『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』

ピアノスコアの詳細はコチラ

https://www.shinko-music.co.jp/item/pid0038746/

藤井 風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com/