ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00〜16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。2月9日(日)の放送のテーマは「記号シリーズ第1弾『?マーク』ソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

パーソナリティをつとめるももいろクローバーZ



2月9日(日)放送分より(radiko.jpのタイムフリー)

聴取期限 2月17日(月) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

今回のハピクロは「記号シリーズ第1弾『?マーク』ソングTOP10」をテーマにカウントダウン形式で楽曲を紹介しました。・1位:安室奈美恵「CAN YOU CELEBRATE?」・2位:宇多田ヒカル「Can You Keep A Secret?」・3位:RADWIMPS「いいんですか?」・4位:イマクニ?「ポケモン言えるかな?」・5位:ジャスティン・ビーバー「What Do You Mean?」・6位:CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」・7位:東方神起「どうして君を好きになってしまったんだろう?」・8位:平野綾「冒険でしょでしょ?」・9位:ラモーンズ「Do You Remember Rock 'N' Roll Radio」・10位:松浦亜弥「ね〜え?」今回の「記号シリーズ第1弾『?マーク』ソングTOP10」は、宇多田ヒカル「Can You Keep A Secret?」と、安室奈美恵「CAN YOU CELEBRATE?」の2曲に人気が集中。3位以下を大きく引き離し、ワンツーフィニッシュという結果となりました。タイトルに「?マーク」が付くと、謎めいた雰囲気と、ちょっとした違和感のギャップを生み出すことができます。リスナーは、自分自身に問いかけられていると感じ、感情移入しやすくなることが、「?マーク」が付く曲の、最大の魅力と言えるのではないでしょうか?楽曲を自由に解釈することの楽しさを教えてくれる曲が揃ったTOP10となりました。次回2月16日(日)の放送テーマは「晴天を歌おう!『晴れ』ソングTOP10」です。<番組概要>番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10放送日時:毎週日曜 16:00〜16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹