くら寿司は、2025年2月7日(金)から期間限定で、人気キャラクター「エスターバニー」とのコラボキャンペーンを開催!

「エスターバニー」をイメージしたスイーツが2種類のほか、ノベルティや「ビッくらポン!」の景品も登場します☆

くら寿司×「エスターバニー」 コラボキャンペーン

期間:2025年2月7日(金)〜2月28日(金)

くら寿司は、期間限定で人気キャラクター「エスターバニー」とのコラボキャンペーンを開催!

「エスターバニー」は、韓国系アメリカ人であるEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのうさぎのキャラクターで、ティーンから絶大な人気を誇っています。

今回のコラボキャンペーンでは、エスターバニーをイメージしたモンブランとソーダが登場。

さらに、税込2,500円のお会計ごとに、くら寿司限定描き下ろしイラストが描かれたオリジナルA4 クリアファイルや、ラバーコースターがもらえるキャンペーンも実施されます。

加えて、店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるか、「スマホで注文」を税込550円利用するごとにゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」の景品も登場。

そのほか、キャンペーン期間中は「グローバル旗艦店 原宿」には店内装飾が施され、「エスターバニー」の立体オブジェが飾られるなど、フォトスポットとしても楽しめます☆

エスターバニーのいちごモンブラン

価格:430円 ※お持ち帰り不可

カットスポンジに乗せたバニラアイスをいちごモンブランクリームで覆い、ピンク色のかわいい「エスターバニー」を表現したスイーツ。

いちごモンブランクリームの甘酸っぱさとバニラアイスのコクが相性抜群の一品です。

「エスターバニー」やいちごのイラストが描かれたピックと敷シート付きです。

エスターバニーのときめきいちごソーダ

価格:480円 ※お持ち帰り不可

「エスターバニー」のカラーを、いちごソーダ、いちごクリーム、いちごゼリー、フランボワーズ顆粒で表現したドリンク。

ソーダとゼリーを一緒に楽しめるハート形のピンクストローや、お持ち帰りできる「エスターバニー」のピックが付いています。

オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

第1弾(A4クリアファイル):2025年2月7日(金)〜無くなり次第終了

第2弾:(ラバーコースター):2025年2月21日(金)〜無くなり次第終了

税込2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント!

第1弾は、全4種類のA4クリアファイル。

スイーツやお寿司を楽しむ「エスターバニー」がデザインされています。

第2弾はラバーコースター。

マグロなど、人気のお寿司が描かれているデザインです。

※各合計で先着28万名様限定

※お持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外)

「ビッくらポン!」オリジナルグッズ

実施期間:2025年2月7日(金)〜2月28日(金)※無くなり次第終了

店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるか、「スマホで注文」を税込550円利用するごとにゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」の景品としてくら寿司×「エスターバニー」オリジナルグッズが登場!

ラバーマスコット4種と、缶バッジ9種、マスキングテープ6種のラインナップ。

おすしやスイーツを楽しむ「エスターバニー」がデザインされた、ここでしか手に入らないグッズです。

「グローバル旗艦店 原宿」店内装飾

実施期間:2025年2月7日(金)〜2月28日(金)

「グローバル旗艦店 原宿」には「エスターバニー」の店内装飾が登場!

「エスターバニー」の立体オブジェなどが登場し、フォトスポットとしても楽しめます。

くら寿司と「エスターバニー」 コラボキャンペーン。

2025年2月7日(金)〜2月28日(金)の期間開催です。

