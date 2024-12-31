¡Ú2·î¡Û¥éー¥á¥ó¾ÃÈñÎÌ¡¡»³·Á»Ô¤¬2Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¡¡2024Ç¯ TUY NEWS DIG¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿·î¤´¤È¤ÎÃíÌÜ¥Ë¥åー¥¹¡Ê»³·Á¡Ë
£Î£Å£×£Ó £Ä£É£Ç¤Ï£Ô£Â£Ó·ÏÎó£²£¸¶É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
£Ô£Õ£Ù¤¬£Î£Å£×£Ó £Ä£É£Ç¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¥Ë¥åー¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤½¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤«¤òÉ½¤¹¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÊÌµ»ö¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿£²£°£²£´Ç¯¤Î·î¤´¤È¤ÎÃíÌÜ¥Ë¥åー¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢£²·î¤Î¥Ë¥åー¥¹¡¢¡Ö¥éー¥á¥ó¾ÃÈñÎÌ¡¡»³·Á»Ô¤¬£²Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¡×¤Ç¤¹¡£