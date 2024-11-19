Mrs. GREEN APPLE大森元貴、上白石萌音は「言葉を本当に大切に扱う方」過去の共演を振り返り、自身が手がけた絵本の朗読劇公演オファーの裏側を語る
11月11日（月）の放送では、自身が手がけた絵本「メメント・モリ」（KADOKAWA）の朗読劇公演について語りました。
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
大森：私、大森先生の絵本「メメント・モリ」（KADOKAWA）がなんと朗読劇になりまして、その情報が解禁されました〜！
【NEWS📕】— 大森元貴STAFF (@MotokiOhmori_ST) November 8, 2024 https://twitter.com/MotokiOhmori_ST/status/1854735688857797095?ref_src=twsrc%5Etfw
#大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 著作の絵本「メメント・モリ」の朗読劇公演が開催決定！
大森元貴の死生観が映し出された 「メメント・モリ」を、上白石萌音さんの語りと音楽と映像で、柔らかく、そして暖かく紡ぎあげます🧣
◾️公演日時
2024年12月14日(土)
2024年12月15日(日)
◾️会場… pic.twitter.com/6fE6G4SBDS https://t.co/6fE6G4SBDS
若井：素敵！
大森：絵本「メメント・モリ」朗読劇公演は12月14日（土）、12月15日（日）の2日間！埼玉・ところざわサクラタウンにて開催されます！ こちらはなんと、上白石萌音ちゃんが朗読してくださるということで……
若井：すごいね！
藤澤：萌音ちゃん！
大森：萌音ちゃんとは（昨年7月に放送されたTBSテレビ系の特別音楽番組）「音楽の日2023」で、ディズニー映画「アラジン」の主題歌「ホール・ニュー・ワールド」を歌った仲ですから！ジャスミンとアラジンの仲ですから!! ド緊張しましたが……
#音楽の日 https://twitter.com/hashtag/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%81%AE%E6%97%A5?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— 音楽の日 (@TBS_ONGAKUNOHI) July 15, 2023 https://twitter.com/TBS_ONGAKUNOHI/status/1680175446288375808?ref_src=twsrc%5Etfw
日本に #歌のGIFT https://twitter.com/hashtag/%E6%AD%8C%E3%81%AEGIFT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw をお届け🤲
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このあとは#大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw (#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) と#上白石萌音が登場 https://twitter.com/hashtag/%E4%B8%8A%E7%99%BD%E7%9F%B3%E8%90%8C%E9%9F%B3%E3%81%8C%E7%99%BB%E5%A0%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw！
東京ディズニーシー「アラビアンコースト」から… pic.twitter.com/W2slb3XCCF https://t.co/W2slb3XCCF
藤澤：あれ、よかったよねー！
若井：そこからのね！
大森：そう！ そこで言葉を本当に大切に扱う方だなと思って、ちょっとダメ元でオファーさせていただいたら、快く受けてくださって「あざす！」っていう感じで僕も楽しみにしてます！
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）／月曜〜火曜、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）／水曜〜金曜
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/