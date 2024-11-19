3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
11月11日（月）の放送では、自身が手がけた絵本「メメント・モリ」（KADOKAWA）の朗読劇公演について語りました。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



大森：私、大森先生の絵本「メメント・モリ」（KADOKAWA）がなんと朗読劇になりまして、その情報が解禁されました〜！


若井：素敵！

大森：絵本「メメント・モリ」朗読劇公演は12月14日（土）、12月15日（日）の2日間！埼玉・ところざわサクラタウンにて開催されます！ こちらはなんと、上白石萌音ちゃんが朗読してくださるということで……

若井：すごいね！

藤澤：萌音ちゃん！

大森：萌音ちゃんとは（昨年7月に放送されたTBSテレビ系の特別音楽番組）「音楽の日2023」で、ディズニー映画「アラジン」の主題歌「ホール・ニュー・ワールド」を歌った仲ですから！ジャスミンとアラジンの仲ですから!! ド緊張しましたが……


藤澤：あれ、よかったよねー！

若井：そこからのね！

大森：そう！ そこで言葉を本当に大切に扱う方だなと思って、ちょっとダメ元でオファーさせていただいたら、快く受けてくださって「あざす！」っていう感じで僕も楽しみにしてます！


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗


＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）／月曜〜火曜、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）／水曜〜金曜
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/