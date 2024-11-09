¡È°ì¿Í¤Ã»Ò¡É¤Ï¼ä¤·¤¤¡© ÇðÌÚÍ³µª¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é°ì¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÉáÄÌ¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö²ÏËÌËãÍ§»Ò¤Î¥Þ¥æ¥³¥ì¡ª¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È°ì¿Í¤Ã»Ò¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢AKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Åö»þ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éã¤À¤±ÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤·¤ÆÊì¤È°ì½ï¤Ë¾åµþ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¤¤¿¤éÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤¹ÇðÌÚ¡£
¤½¤³¤«¤é¡Ö»ä¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢²ÏËÌ¤¬¡Ö°ì¿Í¤Ã»Ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë°ì¿Í¤Ç¤Ç¤¤ëÍ·¤Ó¤ò¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯Ãµ¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¿·Ê¹¤È¤«¤ÎÃæ¤«¤é¡È¤¢¡É¡È¤¤¡É¡È¤¦¡É¡È¤¨¡É¡È¤ª¡É¡È¤«¡É¡È¤¡É¡È¤¯¡É¡È¤±¡É¡È¤³¡ÉÃµ¤¹¤È¤«¡£¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ò¼«Ê¬Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃý¤Ã¤ÆÏ¿²è¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ÏËÌ¤Ï¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¡ª¤¹¤Ã¤²¤§¼ä¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¼ä¤·¤¹¤®¤Æ¡ÄÀäÂÐ°ì¿Í¤Ã»Ò¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡ÖÁ´Á³¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
²ÏËÌ¤Ï¡Ö»ä¤Ï°ìÈÖ²¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡ÖµÕ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é°ì¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤Ë¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²ÏËÌ¤Ï¡Ö°ì¿Í¤À¤È¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤È¤«¤â¡¢Á´Á³Íý²ò¤Ç¤¤ë¤·¡£°ì¿Í¤Ï°ì¿Í¤Ç¡¢¿Æ¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÊì¤È¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤ÀöÂõ¤·¤¿¤ê¤´ÈÓºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ë¡×¤È¡¢10»þ´ÖÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¤ç¤¦¤À¤¤Âå¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¤â¡£
°ìÊý¡¢²ÏËÌ¤Ï¾ï¤Ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬²È¤Ë¤¤¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦¤Ê¤ó¤«ËÜÅö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡Ä¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ËÜÅö¤Ë¿¿µÕ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤È¤«¤Û¤Ü°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ç¤â²È¤Ç¤â¡£Á´Á³³Ú¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢°ì¿Í¤Î³Ú¤·¤µ¤âÃÎ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢AKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Åö»þ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éã¤À¤±ÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤·¤ÆÊì¤È°ì½ï¤Ë¾åµþ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¤¤¿¤éÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤¹ÇðÌÚ¡£
¤½¤³¤«¤é¡Ö»ä¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢²ÏËÌ¤¬¡Ö°ì¿Í¤Ã»Ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë°ì¿Í¤Ç¤Ç¤¤ëÍ·¤Ó¤ò¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯Ãµ¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¿·Ê¹¤È¤«¤ÎÃæ¤«¤é¡È¤¢¡É¡È¤¤¡É¡È¤¦¡É¡È¤¨¡É¡È¤ª¡É¡È¤«¡É¡È¤¡É¡È¤¯¡É¡È¤±¡É¡È¤³¡ÉÃµ¤¹¤È¤«¡£¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ò¼«Ê¬Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃý¤Ã¤ÆÏ¿²è¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ÏËÌ¤Ï¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¡ª¤¹¤Ã¤²¤§¼ä¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¼ä¤·¤¹¤®¤Æ¡ÄÀäÂÐ°ì¿Í¤Ã»Ò¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡ÖÁ´Á³¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤È¤«¤â¡¢Á´Á³Íý²ò¤Ç¤¤ë¤·¡£°ì¿Í¤Ï°ì¿Í¤Ç¡¢¿Æ¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÊì¤È¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤ÀöÂõ¤·¤¿¤ê¤´ÈÓºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤ë¡×¤È¡¢10»þ´ÖÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¤ç¤¦¤À¤¤Âå¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¤â¡£
°ìÊý¡¢²ÏËÌ¤Ï¾ï¤Ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬²È¤Ë¤¤¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦¤Ê¤ó¤«ËÜÅö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡Ä¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ËÜÅö¤Ë¿¿µÕ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤È¤«¤Û¤Ü°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ç¤â²È¤Ç¤â¡£Á´Á³³Ú¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢°ì¿Í¤Î³Ú¤·¤µ¤âÃÎ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£