ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の第65弾となる『今日、好きになりました。キョンジュ編』が2024年9月9日より放送開始だ。

参考：【写真】告白された人数18人！ 今回注目の新メンバー

『今日、好きになりました。キョンジュ編』では、継続メンバー2人、新規メンバー8人が参加。今回の旅は2泊3日で、現役高校生たちが"運命の恋と青春の修学旅行"に飛び出し、運命の恋を見つけていく。

・『今日、好きになりました。キョンジュ編』参加メンバー

そうま（阿部創馬）

学年：高校3年出身：東京都身長：170cm告白された人数：8人告白した人数：5人恋愛経験：5人

こお（飯沼虎王）

学年：高校1年出身：奈良県身長：170cm告白された人数：2人告白した人数：1人恋愛経験：0人

とうき（上野道生）

学年：高校3年出身：千葉県身長：169cm告白された人数：7人告白した人数：2人恋愛経験：3人

だいき（阿部大喜）

学年：高校3年出身：岩手県身長：172cm告白された人数：3人告白した人数：1人恋愛経験：2人

きょうすけ（林京介）

学年：高校1年出身：愛知県身長：175cm告白された人数：18人告白した人数：2人恋愛経験：7人

じゅり（榊原樹里）

学年：高校3年出身：愛知県身長：162cm告白された人数：8人告白した人数：なし恋愛経験：4人

めいあ（川野明愛）

学年：高校1年出身：熊本県身長：153cm告白された人数：8人告白した人数：なし恋愛経験：4人

あやな（大澤綾菜）

学年：高校3年出身：岐阜県身長：159cm告白された人数：13人告白した人数：2人恋愛経験：4人

れお（生方澪桜）

学年：高校3年出身：大阪県身長：161cm告白された人数：5人告白した人数：1人恋愛経験：2人

めい（天宮芽唯）

学年：高校2年出身：福岡県身長：159cm告白された人数：15人告白した人数：2人恋愛経験：5人

（文＝リアルサウンドテック編集部）