『今日好き キョンジュ編』放送スタート 継続メンバー＆新規メンバーのプロフィールを紹介
ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』（以下、『今日好き』）の第65弾となる『今日、好きになりました。キョンジュ編』が2024年9月9日より放送開始だ。
『今日、好きになりました。キョンジュ編』では、継続メンバー2人、新規メンバー8人が参加。今回の旅は2泊3日で、現役高校生たちが"運命の恋と青春の修学旅行"に飛び出し、運命の恋を見つけていく。
・『今日、好きになりました。キョンジュ編』参加メンバー
そうま（阿部創馬）
学年：高校3年出身：東京都身長：170cm告白された人数：8人告白した人数：5人恋愛経験：5人
こお（飯沼虎王）
学年：高校1年出身：奈良県身長：170cm告白された人数：2人告白した人数：1人恋愛経験：0人
とうき（上野道生）
学年：高校3年出身：千葉県身長：169cm告白された人数：7人告白した人数：2人恋愛経験：3人
だいき（阿部大喜）
学年：高校3年出身：岩手県身長：172cm告白された人数：3人告白した人数：1人恋愛経験：2人
きょうすけ（林京介）
学年：高校1年出身：愛知県身長：175cm告白された人数：18人告白した人数：2人恋愛経験：7人
じゅり（榊原樹里）
学年：高校3年出身：愛知県身長：162cm告白された人数：8人告白した人数：なし恋愛経験：4人
めいあ（川野明愛）
学年：高校1年出身：熊本県身長：153cm告白された人数：8人告白した人数：なし恋愛経験：4人
あやな（大澤綾菜）
学年：高校3年出身：岐阜県身長：159cm告白された人数：13人告白した人数：2人恋愛経験：4人
れお（生方澪桜）
学年：高校3年出身：大阪県身長：161cm告白された人数：5人告白した人数：1人恋愛経験：2人
めい（天宮芽唯）
学年：高校2年出身：福岡県身長：159cm告白された人数：15人告白した人数：2人恋愛経験：5人
（文＝リアルサウンドテック編集部）