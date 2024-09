【「Hookah Haze」Shop&Gallery】開催期間:10月4日~10月20日開場時間:11時~20時開催場所:あみあみ秋葉原ラジオ会館店 イベントスペース

emptyは、Nintendo Switch/PC(Steam)用ゲーム「Hookah Haze」のShop&Galleryを10月4日より開催する。

本イベントは「Hookah Haze」をテーマに各キャラクターをイメージした新商品グッズが展開。素材とフレーバーに拘ったクラフトコーラに、品質に自信のあるナッツなどバラエティ豊かなラインナップが登場。

愛上あむの悪魔的あまあまコーラ

価格:3,240円

内容量:200ml

制作協力:株式会社アクリルコンプレックス

愛上あむが好きなレシピの「悪魔的ゼロカロリー」をイメージしたコーラ。バナナ果汁やカカオマス、シナモンバニラビーンズのほか、様々なスパイスをブレンドすることにより複雑な味わいを実現し、「うさぎ」のミニチャームで見た目の可愛さが演出されている。

炭酸水やお湯のほか、ミルクやヨーグルトに混ぜて飲むこともできる。

古森くるみのナッツ!

価格:1,620円

内容量:140g

古森くるみが好きな「ナッツ」を素材に厳選して作成。種類は王道のアーモンド、カシューナッツ、くるみ、ピスタチオの4種類となっている。

メモリアルブロック

価格:各種3,300円

種類数:全4種

サイズ:約 W130×H73×D8mm

イベントシーンをアクリル製のブロックで再現したもの。

刺繍キーホルダー

価格:各種1,650円

種類数:全3種

サイズ:約 W60×H80mm ※種類により異なる

作中に登場するぬいぐるみを刺繍を使用したキーホルダーで再現したアイテム。

その他アイテム

購入特典

設定資料の展示

未公開のキャラクター設定画像が展示。初期設定イラストなどの展示も実施される。

(C) Aniplex Inc. ACQUIRE Corp. All rights reserved.

※画像はイメージです。実際のものと異なる場合がございます。