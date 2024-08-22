¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥³¥ì¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡©Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë♡¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¥¢¥ì¤ÎÂÎ¸³¥¥Ã¥È
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§»ØÌæÁÜºº´±¥¥Ã¥È
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6ºÐ°Ê¾å
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¥¢¥ì¤ÎÂÎ¸³¥¥Ã¥È¤ò¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÈ¯¸«¡ª¡Ø»ØÌæÁÜºº´±¥¥Ã¥È¡Ù
¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤ä¿Þ²è¹©ºî¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø»ØÌæÁÜºº´±¥¥Ã¥È¡Ù¤â¡¢¤½¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£Ê¸¶ñÇä¤ê¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¡¢·Ù»¡¤Î´Õ¼±´±¤¬»ö·ï¸½¾ì¤ÇÈÈ¿Í¤Î»ØÌæ¤òºÎ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©Ã¯¤·¤â°ìÅÙ¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¥Ã¥È¤Ï¤½¤ó¤Ê´Õ¼±´±¤´¤Ã¤³¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢Ãº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¡¢¼ª¤«¤¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¸«¤ëÛðÅ·¡Ê¤Ü¤ó¤Æ¤ó¡Ë¡£¹õ¤¤»æ¤â»È¤¦¤Î¤Ç¡¢Âæ»æ¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¥³¥Ã¥×¤È¿·Ê¹»æ¡£¿·Ê¹»æ¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢¼þ°Ï¤¬±ø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉß¤¤¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ØÌæ¤òºÎ¼è¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¥³¥Ã¥×¤ò°®¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»ØÌæ¤ò¤Ä¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¿·Ê¹»æ¤òÉß¤¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÎÂÞ¤ËÛðÅ·¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ê´¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
»ØÌæ¤òÉÕ¤±¤¿ÉôÊ¬¤ËÛðÅ·¤ò¤Ý¤ó¤Ý¤ó¤Ã¤È¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»ØÌæ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª
¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª°Õ³°¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÇÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¹õ¤¤»æ¤ò¥³¥Ã¥×¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È»ØÌæ¤ò´Ñ»¡¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯¸«¤ë´Õ¼±¤µ¤ó¤ä¡¢ÈÈ¿ÍÃµ¤·¤ò¤¹¤ëÃµÄå¤Î¤è¤¦¡ª100±ß¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÇÂç¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø»ØÌæÁÜºº´±¥¥Ã¥È¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿Í¤Î»ØÌæ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼°Ê³°¤Ë¤É¤ó¤ÊÊ´¤À¤È»ØÌæ¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡¢¼«Í³¸¦µæ¤¬¤Æ¤éÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯8·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£