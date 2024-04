“入隊中”BTSのJ-HOPE、休暇で自身のポップアップを訪問！写真と共にファンへ感謝伝える

軍服務中であるBTS(防弾少年団)のJ-HOPEが、自身のポップアップを訪れた。彼は7日「お越しいただきありがとうございました! 愛しています!」というコメントと共に、ポップアップストアで撮った写真を公開した。軍服姿のJ-HOPEは、ポップアップストアの様々な場所でポーズをとっている。彼は先月30日から5日まで、ソウル城東(ソンドン)区聖水洞(ソンスドン)にて「HOPE ON THE STREET POP-UP」を開催した。このポップアップは先月28日に初回が公開されたドキュメンタリーシリーズと、29日に発売されたスペシャルアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」を記念して開かれたもので、彼のブランドアイデンティティを体験できる場所だ。

計3フロアで構成されたポップアップは、スペシャルアルバム、ドキュメンタリーシリーズと関連するストリート感性のオブジェおよびビハインドコンテンツで満たされた。訪問客は彼の新曲を聴いて映像を見るだけでなく、各階に漂う香りを嗅ぎ、飲み物を試飲するなど、多様な経験をすることができた。これは、ポップアップで共感覚的な体験をすることを望んだJ-HOPEのアイデアだった。軍服務中の彼は、休暇中に自身のポップアップを訪問して写真を撮り、ファンに感謝の気持ちを伝えた。