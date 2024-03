1984年に開催されたロサンゼルスオリンピックを舞台に描くスリラー映画『Lips Like Sugar(原題)』で、人気スーパーヒーロー作品でおなじみの俳優たちが豪華共演だ。『ヴェノム』シリーズのカーネイジで知られるウディ・ハレルソンや「ロキ」(2021‐2023)でメビウス役を演じたオーウェン・ウィルソンのほか、「ザ・ボーイズ」(2019-)スターライト役のエリン・モリアーティ、『ザ・フラッシュ』(2023)スーパーガール役のサッシャ・カジェが出演することがわかった。米が報じている。

本作の主人公は、ジョン・カー&フィル・ハリスという刑事コンビ。2人はロサンゼルスで起きている連続殺人事件の捜査をしているが、警察と市当局は、オリンピックの聖火が消えて海外メディアが街を去るまで、全殺人事件の犠牲者を「行方不明者」と呼ぶよう要求する。刑事コンビは、急速に仲良くなったトレイシー・アンダーソンとアンディ・カンポスというティーンエイジャー2人と知り合うが、モンタナ州から母親と一緒にロサンゼルスへ引っ越して来たばかりのトレイシーが行方不明になり、カーとハリス、アンディは彼女を見つけるために刻一刻と迫る時間と競う……。

ジョン・カー役を演じるのは、『スリー・ビルボード』(2017)をはじめアカデミー賞で3度ノミネートされた名優ウディ・ハレルソン、フィル・ハリス役には、『ナイト・ミュージアム』シリーズや『ホーンテッドマンション』(2023)などのコミカル演技で定評のあるオーウェン・ウィルソン。それぞれ個性を活かした役作りで、名コンビぶりを見せてくれそうだ。

ハリウッドの全てに夢中になっているというトレイシー役には、マーベル映画『アントマン&ワスプ:クアントマニア』でアントマンの娘キャシー・ラング役を演じたキャスリン・ニュートン、アンディ役にはDC映画『ザ・フラッシュ』のスーパーガール役で注目されたサッシャ・カジェ、トレイシーの母親役には、『ナチュラル・ボーン・キラーズ』(1994)でハレルソンと共演したジュリエット・ルイスが起用された。役柄は不明だが、の異色スーパーヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」のスターライト役で知られるエリン・モリアーティも参加する。ルイス以外はマーベルやDCなどのヒーロー作品に出演しているという共通点もある。

メガホンを取るのは、本作が長編映画監督デビューとなり、数多くのミュージックビデオを手がけたブラントリー・グティエレス。脚本は、『ジェーン』(2016)『グリンゴ/最強の悪運男』(2018)のアンソニー・タンバキスが担当する。

プロデューサーに名を連ねるのは、『魂のまなざし』(2020)のトーマス・ファニング、『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』(2017)のケヴィン・チノイ&フランチェスカ・シルヴェストリ、『リターン・トゥ・スペース』(2022)のカイル・シェンバーほか。2024年3月よりロサンゼルスで撮影開始となる。

