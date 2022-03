米ワシントン州シアトル在住のサイモン・ジャクソンさん(Simon Jackson、28)が今月8日、TikTokに投稿した動画が大きな反響を呼んでいる。動画は「十分な賃金をもらっていない」とサイモンさんがオフィスに引っ越しする様子を捉えたもので、2週間足らずで再生回数が1400万回を超えた。『New York Post』などが伝えている。

サイモン・ジャクソンさんが引っ越したのは、デザイン&エンジニアリングなどのコンサルティングで知られる「Arcadis」のシアトル支部で、動画はサイモンさんがスーツケースに詰めた荷物を取り出し、パーティションで仕切られたスペースの棚に並べる様子を捉えている。

サイモンさんはこの動画に「新しいアパートをチェックしているところだよ」と言葉を添え、引っ越しは賃金が安いことに対してのプロテストであることを説明する。オフィスにはサイモンさんの姿しか見当たらないが、大胆な行動のわりにはどことなくやけっぱちで、最後には「職場に住むなんて、いったいいつまで続けられるか見ものだな」とつぶやいている。

実はサイモンさん、それまではシアトル市内のアパートを借りていたものの、契約期間が切れて退去せざるを得なくなったという。

ではなぜオフィスへ引っ越したのか。サイモンさんはこう説明した。

「アパートの契約を更新する際に家賃が上がることを知ってね。退去する時までに新しいアパートを見つけることができなかったんだ。それに最近、昇給のチャンスがあったのにいい評価がもらえなくてね。家賃を支払い続けていくのは無理があったのさ。」

「そんな時だった。コロナ禍で自宅勤務になってからシアトルのオフィスがほとんど使われていないことを知ってね。この引っ越しは完璧な解決法だったのさ。」

こうしてサイモンさんはTikTokで引っ越しの様子を公開し、オフィスの冷蔵庫を自分の物のように使っていること、ビル2階にあるトイレとシャワーを利用していること、夜は机の下に寝袋を敷いて寝ていることなどをあからさまに語っていた。

しかしこれらの投稿がアダになり、オフィスへの引っ越しから4日目、サイモンさんは警備員にエスコートされ退去させられたのだった。

サイモンさんは「もしTikTokに動画を投稿していなかったら、たぶんバレることはなかったろうな」と苦笑するも、会社から「TikTokの動画を削除しなさい。さもなければクビだ」と警告を受けたことを明かし、このように続けた。

「私は職場を去ることを選択した。現在は(民泊施設の)Airbnbに住んでいるよ。」

「会社はクビになったけど、今回の引っ越しでTikTokの再生回数も大幅にアップしたし、次の仕事に関してはあまり心配していないんだ。しばらくはTikTokやInstagramに力を入れて、もし上手くいかないようだったら仕事を探すことにするよ!」

ちなみにサイモンさんのTikTokには寄付も届いており、フォロワー数も14万人超と絶好調で、コメント欄には「最初は冗談だと思ったけど、本気だったのね」「会社を辞めてしまうなんて、随分思い切ったね」「ガソリンは高いし、インフレだし暮らしにくくなったのは確か。あなたの気持ちは痛いほど分かる」「家賃を払えず、最近は車の中で寝泊まりする人が増えている。オフィスには空きがあるのだからこういう人を受け入れるべきだね」「笑っていいのか、泣くべきなのか、微妙な気持ちだよ」「この動画の反響のすごさに一番驚いたのはサイモンさん! 君だろう」「あなたの前向きなところが気に入った!」「これからも応援することにするよ」といった声が寄せられている。

